В Днепре отказались от выпускного ради спасения одноклассника: сеть в восторге

Коллаж РБК-Украина

Ныряние на мелководье обернулось бедой для пострадавшего

В Днепре школьники отказались от выпускного ради спасения одноклассника. Парень получил тяжелые травмы после того, как неудачно прыгнул в реку, но товарищи решили не бросать его в беде. Об этом информирует КП.

Ныряние на мелководье обернулось бедой для Димы Антоненко. Его перевели в отделение нейрохирургии Днепропетровской областной детской клинической больницы с закрытыми спинно-мозговыми травмами, оскольчатыми переломами и дисфункцией нижних конечностей.

Несколько дней парень был без сознания, на аппарате искусственной вентиляции легких. Знакомые и одноклассники были шокированы произошедшем, но бездействовать не стали, решив выручить товарища.

Помочь Диме, по словам педагога, отозвались не только его одноклассники, но и весь УВК №66. И старшеклассники, и ученики младших классов приносят ей деньги со словами "Это для Димы".

Отмечается, что врачи не могут назвать точную сумму, которая понадобится на лечение парня. Не дают также никаких прогнозов относительно его дальнейшего состояния.

Фото: (соцссети)

Украинцы в социальных сетях считают инициативу ребят правильной и восхищаются молодым поколением:

"Молодцы, ребята! Бог услышит вас! Он ему обязательно поможет!" - пишут юзеры.

"Одноклассники отказались от выпускного! Средства перечислили на операцию! Прошу помочь однокласснику сына моей подруги! Храни вас Господь", - добавила днепрянка Светлана.

Вместе с тем некоторые пользователи считают, что с школьниками нужно проводить воспитательные беседы, чтобы подобных трагедий больше не происходило.

Напомним, что сеть шокировали методы воспитания в лицее Львова.

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