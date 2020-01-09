Последний полет: погибший экипаж был одним из лучших в МАУ

Самолет МАУ потерпел крушение возле Тегерана рано утром 8 января. На борту было 165 пассажиров и 9 членов экипажа. Вся команда авиалайнера – украинцы, также известно о двух пассажирах из Украины. Как сообщили в авиакомпании, погибший экипаж был одним из самых лучших в МАУ.

Рейс PS752 "Тегеран-Киев" вылетел из аэропорта Имама Хомейни рано утром 8 января. Практически сразу он исчез с радаров и упал в окрестностях города. Все пассажиры, а также члены экипажа – погибли.

Пилоты:

Гапоненко Владимир Иванович – командир экипажа

Наумкин Алексей Евгеньевич – пилот-инструктор

Хоменко Сергей Анатольевич – второй пилот

Бортпроводники:

Овчарук Валерия Евгеньевна

Лыхно Денис Михайлович

Микитюк Мария Михайловна

Статник Екатерина Олеговна

Сологуб Юлия Николаевна

Матков Игорь Валерьевич

Пассажиры:

Алена Малахова

Ольга Кобюк

Как сообщил президент МАУ Евгений Дыхне, все погибшие сотрудники были одними из лучших специалистов, а сам самолет – одним из лучших в компании.

"Мы точно знаем, что они были лучшими в своей работе - надежными, профессиональными, искренними. Они любили то, что делали. И они любили людей. И мы никогда и никому не позволим в этом сомневаться. Все, что было ранее, было другим. Все, что впереди - будет со вкусом горечи. Мы никогда уже не будем прежними, потому что этот самый Горький день уже был в нашей жизни", - написал президент МАУ на своей странице.

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Как добавил вице-президент МАУ Игорь Сосновский, стюард Игорь Матков получил лицензию пилота и мечтал сесть за штурвал самолета. Еще два бортпроводника только год назад закончили авиационный университет.

На страницах погибших в социальных сетях друзья, однокурсники и родные оставляют слова соболезнования. Всех погибших характеризуют как профессионалов своего дела, отличных специалистов и прекрасных людей, которые были влюблены в небо.

Одна из бортпроводниц компании МАУ сделала снимок экипажа рейса PS752, который разместила в социальной сети. Она сфотографировала команду перед выходом из отеля накануне их последнего полета.

"Небесный экипаж…Пусть земля будет вам пухом…", - так подписан снимок.

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