Поскаржитися про закрите укриття тепер можна в спеціальний чат-бот: що відомо
Повітряні тривоги лунають в Україні щодня, а в деяких регіонах й декілька разів на день. Однак українці стикаються з ситуацією, коли вони не можуть попасти в укриття, бо воно зачинене.
Як можна поскаржитися на закрите укриття, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості Тимура Ткаченка у Telegram.
За словами Ткаченко, в Україні запустили чат-бот, де можна відправити скаргу про недопуск до укриття або закриті укриття.
Цей чат-бот доступний у Telegram за цим посиланням.
"У чат-бот можна надіслати скаргу прямо заступнику міністра, яку він розгляне особисто. Усі скарги надішлють відповідальним на місцях", – каже Ткаченко.
Він закликає залишати свій контактний номер для зворотнього зв'язку під час створення звернення, а також додавати фотофіксацію порушень.
"Під час ракетної загрози ми отримали близько 100 звернень на зачинені або відсутні укриття. Вони продовжують надходити й зараз. У деяких випадках на місцях одразу відпрацьовувала Національна поліція України, дякую за оперативність відповідальним", - додав заступник міністра.
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Він зазначив, що зараз найбільше скарг - у Києві.
"Такі випадки стаються, але ми оперативно отримуємо інформацію й одразу відпрацьовуємо кожну ситуацію", - сказано у повідомленні.
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