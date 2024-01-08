У Києві запустили безкоштовне таксі для важкопоранених військових: як зробити замовлення
У Києві запустили в роботу таксі для перевезення важкопоранених військових. Така послуга є абсолютно безкоштовною.
Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис засновниці БФ "Голуби миру" Еліни Слободянюк у Facebook.
Як зробити замовлення таксі
Таке безкоштовно таксі може замовити ветеран зі складними травмами. Автомобілі в службі пристосовані для комфортного перевезення пасажирів на колісних кріслах.
Водночас в салоні є сидячі місця. Тобто з військовим можуть поїхати їхні знайомі. Крім того, це зручно й для ветеранів з іншими типами поранення.
Зробити замовлення можна через чат-бот @golubi_miry_bot чи за телефоном: (099) 397-62-82.
У чат-боті вам потрібно натиснути кнопку "Розпочати". Перед вами з'явиться кілька опцій на вибір:
- "Замовити поїздку"
- "Інформація про перевезення"
- "Соціальні мережі"
- "Контакти БФ"
- "Залишити відгук"
Обирайте той розділ, який вас цікавить.
Скриншоти
У зручний спосіб ветеран чи його близька особа залишає заявку. З ними зв'яжуться, щоб уточнити деталі поїздки.
Потурбуйтеся про те, щоби зробити замовлення поїздки заздалегідь.
Раніше ми розповідали про чат-бот E-NADIYA, який допомагає військовим адаптуватися до мирного життя.
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