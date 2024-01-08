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У Києві запустили безкоштовне таксі для важкопоранених військових: як зробити замовлення

Київ, Понеділок 08 січня 2024 13:22
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У Києві запустили безкоштовне таксі для важкопоранених військових: як зробити замовлення У Києві працює таксі для військових (ілюстративне фото: Віталій Носач / РБК-Україна)
Автор: Юлія Гаюк

У Києві запустили в роботу таксі для перевезення важкопоранених військових. Така послуга є абсолютно безкоштовною.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис засновниці БФ "Голуби миру" Еліни Слободянюк у Facebook.

Як зробити замовлення таксі

Таке безкоштовно таксі може замовити ветеран зі складними травмами. Автомобілі в службі пристосовані для комфортного перевезення пасажирів на колісних кріслах.

Водночас в салоні є сидячі місця. Тобто з військовим можуть поїхати їхні знайомі. Крім того, це зручно й для ветеранів з іншими типами поранення.

Зробити замовлення можна через чат-бот @golubi_miry_bot чи за телефоном: (099) 397-62-82.

У чат-боті вам потрібно натиснути кнопку "Розпочати". Перед вами з'явиться кілька опцій на вибір:

  • "Замовити поїздку"
  • "Інформація про перевезення"
  • "Соціальні мережі"
  • "Контакти БФ"
  • "Залишити відгук"

Обирайте той розділ, який вас цікавить.

У Києві запустили безкоштовне таксі для важкопоранених військових: як зробити замовлення

У Києві запустили безкоштовне таксі для важкопоранених військових: як зробити замовлення

Скриншоти

У зручний спосіб ветеран чи його близька особа залишає заявку. З ними зв'яжуться, щоб уточнити деталі поїздки.

Потурбуйтеся про те, щоби зробити замовлення поїздки заздалегідь.

Раніше ми розповідали про чат-бот E-NADIYA, який допомагає військовим адаптуватися до мирного життя.

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