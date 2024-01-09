ua en ru
Вт, 09 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Пожаловаться на закрытое укрытие теперь можно в специальный чат-бот: что известно

Вторник 09 января 2024 15:11
UA EN RU
Пожаловаться на закрытое укрытие теперь можно в специальный чат-бот: что известно Куда пожаловаться на закрытое укрытие (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Воздушные тревоги раздаются в Украине каждый день, а в некоторых регионах и несколько раз в день. Однако украинцы сталкиваются с ситуацией, когда они не могут попасть в укрытие, потому что оно закрыто.

Как можно пожаловаться на закрытое укрытие, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение заместителя министра по стратегическим отраслям промышленности Тимура Ткаченко в Telegram.

По словам Ткаченко, в Украине запустили чат-бот, где можно отправить жалобу о недопуске в укрытие или закрытые укрытия.

Этот чат-бот доступен в Telegram по этой ссылке.

"В чат-бот можно послать жалобу прямо заместителю министра, которую он рассмотрит лично. Все жалобы пришлют ответственным на местах", – говорит Ткаченко.

Он призывает оставлять свой контактный номер для обратной связи при создании обращения, а также добавлять фотофиксацию нарушений.

"Во время ракетной угрозы мы получили около 100 обращений на закрытые или отсутствующие укрытия. Они продолжают поступать и сейчас. В некоторых случаях на местах сразу отрабатывала Национальная полиция Украины, спасибо за оперативность ответственным", - добавил замминистра.

Пожаловаться на закрытое укрытие теперь можно в специальный чат-бот: что известно

Скриншот

Он отметил, что сейчас больше всего жалоб - в Киеве.

"Такие случаи происходят, но мы оперативно получаем информацию и сразу отрабатываем каждую ситуацию", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что в Киеве запустили бесплатное такси для тяжелораненых военных.

А еще рассказывали, что в Украине работает чат-бот, помогающий военным адаптироваться к мирной жизни.

Читайте РБК-Украина в Google News
чат-боты