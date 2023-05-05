Посійте огірки в цей день і отримаєте добрий врожай: найкраща дата

Коли сіяти огірки за народними прикметами

Робити це треба, "на Юрія". В народі кажуть, що таким чином ви забезпечите себе щедрим врожаєм хрумкого зеленого овоча.

Святий Юрій вважається покровителем хліборобства і скотарства у всіх християнських народів. Свято буває "зимовим" (9 грудня) і "весняним". Саме весняний Юрій в найбільшій пошані і відзначається він 6 травня - день, коли за традицією сіють огірки.

В будь-якому разі варто враховувати погодні умови і стежити за прогнозом, адже паростки сходять дуже швидко (буквально за кілька днів) і можуть загинути від низьких нічних температур або розвиватися повільно і багато хворіти.

Врахуйте ваші кліматичні умови

Багато чого залежить від регіону України - на півдні огірки можна садити в кінці квітня, а в середній смузі і тим паче на півночі, краще зачекати до травня-червня.

Можна сіяти огірки в кілька етапів, наприклад, першу партію в травні, другу в червні.

Комфортна температура для росту і розвитку огірків - це +14+30 градусів.

Місячний календар для посіву огірків

Найкращі дні:

5-7, 12, 17, 19, 21-24, 28 травня,

1-4, 7, 9, 13-17, 21, 24, 26-28 червня.

Як правильно сіяти огірки

Зробіть у ґрунті борозни завглибшки 2-4 см на відстані 70 см один від одного. Зволожіть канавки водою, яка підігрілась і відстоялась протягом дня. Викладіть насіння з відстанню у 5-10 см. Присипте насіння ґрунтом і ще раз полийте ділянку.

Після посадки уздовж грядки встановіть опори, на яких будуть плестися огірки. Це дасть кращий врожай, ніж, якщо вони будуть стелитися.

Ділянка для вирощування огірків має бути добре освітлена, захищена від вітру й багата на перегній (2 відра на 1 квадратний метр).