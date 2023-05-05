Посейте в этот день огурцы и получите хороший урожай: лучшая дата

Когда сеять огурцы по народным приметам

Делать это надо, "на Юрия". В народе говорят, что таким образом вы обеспечите себя щедрым урожаем хрустящего зеленого овоща.

Святой Юрий считается покровителем земледелия и скотоводства у всех христианских народов. Праздник бывает "зимним" (9 декабря) и "весенним". Именно весенний Юрий в наибольшем почете и отмечается он 6 мая - день, когда по традиции сеют огурцы.

В любом случае следует учитывать погодные условия и следить за прогнозом, ведь ростки сходят очень быстро (буквально за несколько дней) и могут погибнуть от низких ночных температур или развиваться медленно и много болеть.

Учтите ваши климатические условия

Многое зависит от региона Украины - на юге огурцы можно сажать в конце апреля, а в средней полосе и тем более на севере, лучше подождать до мая-июня.

Можно сеять огурцы в несколько этапов, например первую партию в мае, вторую в июне.

Комфортная температура для роста и развития огурцов - это +14+30 градусов.

Лунный календарь для посева огурцов

Лучшие дни:

5-7, 12, 17, 19, 21-24, 28 мая,

1-4, 7, 9, 13-17, 21, 24, 26-28 июня.

Как правильно сеять огурцы

Сделайте в грунте борозды глубиной 2-4 см на расстоянии 70 см друг от друга. Увлажните канавки водой, которая подогрелась и отстояла в течение дня. Выложите семена с расстоянием в 5-10 см. Присыпьте семена грунтом и еще раз полейте участок.

После посадки вдоль грядки установите опоры, на которых будут плестись огурцы. Это даст лучший урожай, чем если они будут стелиться.

Участок для выращивания огурцов должен быть хорошо освещен, защищен от ветра и богат перегнем (2 ведра на 1 квадратный метр).