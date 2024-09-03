Посівний календар на вересень 2024 року: що і коли садити для багатого врожаю

Фази Місяця і їхній вплив на посадки

Досвідчені садівники добре знають, що фази Місяця відіграють важливу роль у врожайності та успішності посадок. Місячний календар на вересень 2024 року допоможе вам обрати найкращий час для різних робіт на городі.

Новий Місяць (9 вересня). У цей період, а також два дні до і після нього, рекомендується утриматися від будь-яких посадкових робіт. Земля ніби відпочиває, набираючись сил для нового циклу.

Перша чверть (16 вересня). Це ідеальний час для посадки коренеплодів та пересадки багаторічних рослин. Різні культури отримують додатковий імпульс до росту і вкорінення.

Повний Місяць (24 вересня). Посадками та сівбою займатися не варто. Однак, цей період ідеальний для боротьби з бур'янами та шкідниками, оскільки вони стають слабшими.

Остання чверть (30 вересня). Сприятливий час для посіву зелених культур та підготовки ґрунту до зимівлі. Земля готова прийняти останні насіння перед настанням холодів.

Фази Місяця впливають на врожайність рослин (фото: Freepik.com)

Що сіяти та садити у вересні?

Зелень. Шпинат, кріп, петрушка та щавель - ці культури можна сіяти протягом усього вересня. Вони швидко сходять, і ви зможете зібрати свіжий врожай до настання холодів.

Озимий часник. Найкращий час для його посадки - середина та кінець вересня. Це дозволить часнику добре вкоренитися та пережити зимові морози.

Сидерати. Якщо ви хочете збагатити ґрунт перед наступним сезоном, посійте люпин, гірчицю або редьку олійну. Ці рослини покращать структуру ґрунту та додадуть корисних речовин.

Квіти. Тюльпани, нарциси, гіацинти - їх можна висаджувати в останню декаду вересня. Вони потішать вас раннім цвітінням весною.

Багаторічники. Вересень - чудовий час для пересадки та поділу багаторічних рослин, таких як іриси, півонії та флокси. Найкраще займатися цим у першій половині місяця, коли ґрунт ще теплий.

Зелень можна садити протягом усього вересня (фото: Freepik.com)

Коли можна працювати на городі у вересні?

1 вересня. Ідеальний день для викопування картоплі та цибулі, а також для обрізки кущів і дерев. Не забудьте видалити бур'яни на ділянці.

2 вересня. Сприятливий день для заготівель, збору насіння, посадки та пересадки декоративних багаторічників.

3 вересня. Не варто займатися висадкою рослин. Утримайтеся від роботи з землею, але можете полити рослини та внести добрива.

4 вересня. Сприятливий день для посадки однорічних квітів, декоративних кущів і дерев. Подбайте про захист рослин від шкідників.

5-7 вересня. Утримайтеся від щеплення або обприскування рослин по листю. Інші садові роботи можна виконувати без обмежень.

8-9 вересня. Не рекомендується викопувати картоплю, пересаджувати чи розмножувати рослини.

10-11 вересня. Несприятливі дні для робіт на городі. За необхідності, можна лише полити сад чи город.

12 вересня. Не варто сіяти та садити різні культури, окрім тих, що йдуть на зелень. Краще зайнятися перекопуванням грядок та прибиранням ділянки.

13-14 вересня. Найкращі дні для посадки рослин та внесення добрив.

15-16 вересня. Ці дні сприятливі для посадок, поливу, підживлення, збору врожаю та обрізки рослин.

17 вересня. Не забудьте полити всі посадки та зайнятися переробкою фруктів і овочів на зиму.

18 вересня. Несприятливий день для посадок та пересадок. Краще утриматися від більшості робіт на городі.

19-22 вересня. Утримайтеся від посіву та посадки. Можна займатися підживленням, поливом та прополюванням.

23 вересня. Краще не сіяти трави, а також уникати рясного поливу та роботи з коренями.

24 вересня. Сприятливий день для посадки ґрунтопокривних рослин, проте декоративні саджати не варто.

25-27 вересня. Не рекомендується саджати бульбові та виткі рослини.

28-30 вересня. Займіться збиранням урожаю та замочуванням коренів. Встигніть зробити підзимовий посів та посадку декоративних рослин.