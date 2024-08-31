Секрет пишного врожаю. Як перетворити яєчну шкаралупу на потужне добриво

Яєчна шкаралупа майже кожного дня йде у сміття. Але зачекайте її викидати! Якщо у вас є власний город або кімнатні рослини, то вона може стати потужним добривом. Чому шкаралупа від яєць корисна для багатьох рослин та як перетворити її на добриво?

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, які корисні властивості має яєчна шкаралупа та які саме рослини можуть вас "подякувати" за таке добриво .

Чому яєчна шкаралупа корисна

Яєчна шкаралупа є цінним органічним добривом, що здатне значно поліпшити якість ґрунту.

Вона містить понад 90% карбонату кальцію, необхідного для розвитку рослин. Крім кальцію, шкаралупа також містить мікроелементи, такі як цинк, марганець і фтор, які сприяють підвищенню врожайності.

Завдяки своєму хімічному складу, яєчна шкаралупа діє як природне вапнякове добриво, допомагаючи знижувати кислотність ґрунту. Це особливо корисно для рослин, які потребують нейтрального або слаболужного середовища для оптимального розвитку.

Як підготувати шкаралупу для внесення в ґрунт

Правильна підготовка яєчної шкаралупи є ключовим етапом для отримання ефективного добрива.

Спочатку необхідно ретельно промити шкаралупу від сирих (не варених!) яєць водою, щоб видалити залишки білка, який може спричинити неприємний запах. Потім шкаралупу слід просушити протягом доби, щоб запобігти утворенню плісняви.

Після цього шкаралупу потрібно подрібнити до стану порошку, оскільки великі шматки менш ефективні. Підготовлену таким чином шкаралупу можна зберігати в паперовому мішку або коробці до моменту використання.

Рослини, які люблять яєчну шкаралупу

Яєчна шкаралупа як добриво підходить для рослин, що потребують нейтрального або слаболужного ґрунту. До них належать:

пасльонові культури, такі як картопля, помідори, перець і баклажани;

культури, такі як картопля, помідори, перець і баклажани; капустні культури, зокрема броколі, кольрабі, білокачанна і цвітна капуста;

культури, зокрема броколі, кольрабі, білокачанна і цвітна капуста; бобові , такі як квасоля і горох;

, такі як квасоля і горох; гарбузові культури, включаючи огірки, цукіні та гарбузи.

Важливо відзначити, що шкаралупа може стати чудовим стимулятором росту для молодої розсади.

Рослини, які не люблять яєчну шкаралупу

Не всі рослини позитивно реагують на яєчну шкаралупу. Деякі культури, що віддають перевагу кислим ґрунтам, можуть погано рости при використанні цього добрива.

Попри те, що яєчна шкаралупа є ефективним засобом боротьби з равликами, слід бути обережними, застосовуючи її на грядках з цими культурами.

Щавель, базилік, м'ята та інші зелені також краще ростуть у кислих ґрунтах, тому варто обмежити використання шкаралупи для їх підживлення.

Як застосовувати яєчну шкаралупу на грядках

Існує кілька способів використання яєчної шкаралупи як добрива на грядках. Один з найефективніших методів - поливання рослин настоєм з шкаралупи.

Для цього необхідно подрібнити 50 г шкаралупи і запарити її в 1 л окропу, настояти тиждень, періодично збовтуючи. Готовий настій розбавляють у 3 л води і використовують для поливу.

Яєчну шкаралупу можна також вносити в сухому вигляді під час щорічного перекопування ґрунту. Цей метод допомагає підтримувати нейтральний рівень кислотності ґрунту та забезпечує рослини необхідними мінералами.