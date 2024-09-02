Коров'ячий чи пташиний? Які види гною підійдуть для вашого городу

Гній - це те добриво, яке поважає кожний городник або фермер. Але... якій саме гній? Коров'ячий, пташиний, кінський? Існує багато нюансів, якій саме гній треба вносити у конкретний ґрунт. Як правильно підібрати це добриво для вашої землі та не нашкодити її родючості?

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, якій склад має гній різних тварин та для кого типа ґрунту кожен з них має використовуватися.

Перепрілий чи свіжий

Гній - це відходи тварин, які є на будь-якому сільськогосподарському об'єкті. Це добриво незамінне для органічного землеробства, відрізняється характерною консистенцією і запахом.

Є кілька видів гною залежно від стадії його розкладу:

Свіжий. Використовується рідко, оскільки може серйозно пошкодити кореневі системи рослин.

Використовується рідко, оскільки може серйозно пошкодити кореневі системи рослин. Полуперепрілий. Рекомендується використовувати восени після збору врожаю, але його застосування може погубити насадження.

Рекомендується використовувати восени після збору врожаю, але його застосування може погубити насадження. Перепрілий. Втрачає більше 50% від початкової маси. Використовується для удобрення ґрунту під час оранки, для розсади та водних розчинів.

Втрачає більше 50% від початкової маси. Використовується для удобрення ґрунту під час оранки, для розсади та водних розчинів. Перегній. Ідеальне добриво для підгодівлі ґрунту. Містить максимальну кількість поживних і корисних речовин. Підходить для рослин будь-якого виду. Вноситься в землю як восени, так і навесні.

З вищеописаного видно, що найціннішим добривом є перегній. Саме цей продукт життєдіяльності тварин може "зарядити" землю новою силою та продовжити її продуктивність.

Вибір найкращого гною для удобрення поля

Щоб визначити оптимальний варіант для вашого господарства, потрібно спочатку вивчити ґрунт, дізнатися, чого саме йому не вистачає. Від цього залежить вибір добрива.

Крім того, слід пам’ятати, що для отримання якісного добрива потрібно терпіння, оскільки процес перепрівання займає час.

Розглянемо популярні види гною окремо і визначимо їх ключові переваги:

Коров'ячий гній. Найбільш популярний завдяки доступності. Складний з великої кількості макро- і мікроелементів, які необхідні всім рослинам. Головні переваги: швидкий вплив на ґрунт, наявність корисних речовин, захист рослин від хвороб і шкідників, низька вартість.

Кінський гній. Містить багато корисних речовин і швидше "перетравлюється" ґрунтом і рослинами. Головні переваги: активне розпушування ґрунту, збереження вологи, захист від хвороб, підвищення урожайності. Недолік - можливість перегріву рослин при надмірному використанні.

Кролячий гній. Легко збирати і зберігати. Містить багато поживних речовин. Однак, висока концентрація азоту і сечовини може завдати шкоди полю. Треба використовувати в обмежених кількостях.

Пташиний послід. Легко доступний і містить багато корисних речовин. Головний недолік - високий вміст токсичних речовин і сечової кислоти. Вимагає змішування з тирсою, соломою або торфом.

Свинячий гній. Має високий вміст мікро- і макроелементів, але може спричинити окислювальні процеси в теплицях. Потрібно використовувати з неорганічними підгодовуваннями, зазвичай на слабокислих ґрунтах.

Який гній краще вибрати для поля

Згідно з вищезазначеним, найменш шкідливим є коров'ячий гній, оскільки його склад максимально насичений корисними речовинами. Кінський гній також має багато переваг, але він дорожчий. Кожен тип гною має свої особливості і слід вибирати відповідно до типу ґрунту і потреб рослин.

Склад добрив:

Коров'ячий: 75% рідини, 1,3% азоту, 18% органіки, 0,1% фосфору, 0,6% калію.

75% рідини, 1,3% азоту, 18% органіки, 0,1% фосфору, 0,6% калію. Кінський: 70% рідини, 2% азоту, 27% органіки, 0,3% фосфатів.

70% рідини, 2% азоту, 27% органіки, 0,3% фосфатів. Кролячий: 50% рідини, 7% азоту і калію, 6% кальцію і фосфору.

50% рідини, 7% азоту і калію, 6% кальцію і фосфору. Курячий: 75% рідини, 0,8% калію, 1,7% азоту, 0,9% фосфору.

75% рідини, 0,8% калію, 1,7% азоту, 0,9% фосфору. Свинячий: 0,9% азоту і калію, 0,4% фосфору.

Звісно, крім самого гною важливо мати спеціальні пристосування для внесення добрив і для комфортного проведення інших сільськогосподарських робіт.