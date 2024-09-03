Посевной календарь на сентябрь 2024: что и когда сажать для богатого урожая

Сентябрь - это не только время для уборки урожая, но и отличный момент для посева зеленых культур и озимых растений. Для достижения наилучших результатов важно выбрать подходящие дни. В какие сентябрьские даты какие растения следует сажать?
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие дни в сентябре хорошо подходят для дел на огороде и какие именно растения можно сажать в этом месяце.
Опытные садоводы хорошо знают, что фазы Луны играют немаловажную роль в урожайности и успешности посадок. Лунный календарь на сентябрь 2024 поможет вам выбрать лучшее время для различных работ на огороде.
Новая Луна (9 сентября). В этот период, а также два дня до и после него, рекомендуется воздержаться от посадочных работ. Земля как будто отдыхает, набираясь сил для нового цикла.
Первая четверть (16 сентября). Это идеальное время для посадки корнеплодов и пересадки многолетних растений. Различные культуры получают дополнительный импульс к росту и укоренению.
Полная Луна (24 сентября). Посадками и посевом заниматься не стоит. Однако этот период идеален для борьбы с сорняками и вредителями, поскольку они становятся слабее.
Последняя четверть (30 сентября). Удачное время для посева зеленых культур и подготовки почвы к зимовке. Земля готова принять последние семена перед наступлением холодов.
Зелень. Шпинат, укроп, петрушка и щавель - эти культуры можно сеять в течение всего сентября. Они быстро всходят, и вы сможете собрать свежий урожай до наступления холодов.
Озимый чеснок. Лучшее время для его посадки - середина и конец сентября. Это позволит чесноку хорошо укорениться и пережить зимние морозы.
Сидераты. Если вы хотите обогатить почву перед следующим сезоном, посейте люпин, горчицу или редьку масляную. Эти растения улучшат структуру почвы и добавят полезные вещества.
Цветы. Тюльпаны, нарциссы, гиацинты - их можно высаживать в последнюю декаду сентября. Они порадуют вас ранним цветением весной.
Многолетники. Сентябрь - прекрасное время для пересадки и разделения многолетних растений, таких как ирисы, пионы и флоксы. Лучше всего заниматься этим в первой половине месяца, когда почва еще теплая.
1 сентября. Идеальный день для выкапывания картофеля и лука, а также для обрезки кустов и деревьев. Не забудьте удалить сорняки на участке.
2 сентября. Благоприятный день для заготовки, сбора семян, посадки и пересадки декоративных многолетников.
3 сентября. Не стоит заниматься высадкой растений. Воздерживайтесь от работы с землей, но можете полить растения и внести удобрения.
4 сентября. Благоприятный день для посадки однолетних цветов, декоративных кустарников и деревьев. Позаботьтесь о защите растений от вредителей.
5-7 сентября. Воздерживайтесь от прививки или опрыскивания листьев растений. Остальные садовые работы можно выполнять без ограничений.
8-9 сентября. Не рекомендуется выкапывать картофель, пересаживать или размножать растения.
10-11 сентября. Неблагоприятные дни для работ в огороде. При необходимости можно только полить сад или огород.
12 сентября. Не стоит сеять и сажать разные культуры, кроме идущих на зелень. Лучше заняться перекопкой грядок и уборкой участка.
13-14 сентября. Лучшие дни для посадки растений и внесения удобрений.
15-16 сентября. Эти дни благоприятны для посадок, полива, подкормки, сбора урожая и обрезки растений.
17 сентября. Не забудьте полить посадки и заняться переработкой фруктов и овощей на зиму.
18 сентября. Неблагоприятный день для посадки и пересадки. Лучше воздержаться от большинства работ на огороде.
19-22 сентября. Воздерживайтесь от посева и посадки. Можно заниматься подкормкой, поливом и пропалкой.
23 сентября. Лучше не сеять травы, а также избегать обильного полива и работы с корнями.
24 сентября. Благоприятный день для посадки почвопокровных растений, но декоративные сажать не стоит.
25-27 сентября. Не рекомендуется сажать клубневые и вьющиеся растения.
28-30 сентября. Займитесь уборкой урожая и замачиванием корней. Успейте произвести подзимний посев и посадку декоративных растений.
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При написании материала использовались следующие источники: сайты и издания Agro-market.net, "Аптека садовода", "На пенсии".