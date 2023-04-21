Ось коли потрібно садити городину, щоб отримати великий урожай

Щоб отримати щедрий урожай овочів, варто знати, у кий період їх краще посадити. Термін посіву залежать від вологості, температури ґрунту та якості насіння. Також не варто забувати про правильне сусідство овочів, яке дуже впливає на культури.

Коли можна та не можна сіяти городину - читайте на Styler нижче .

Народні прикмети

Вважається, якщо на вербі з’явилися котики, а на клумбах зацвіли нарциси, то прийшов час сіяти редиску, капусту та салат.

А якщо зацвіла бузина та черемха - можна садити картоплю, холодів більше не буде.

Також згідно з прикметою, цибулю слід посадити до того, як на річках заквакають жаби. До того ж якщо вже розпустилися вишні, то можна починати сіяти кукурудзу та кріп, а з цвітінням яблунь сіяти овес.

Окрім того, як тільки зацвіте калина - можна висаджувати помідори, огірки та гарбузи.

Сіяти на городі потрібно у правильно порядку

У першій половині квітня сіють зелені культури - пекінську капусту, кріп, листову гірчицю та горох.

Пророщену картоплю краще висаджувати, коли ґрунт прогріється до 6-8 градусів тепла на глибині 10 см. Зазвичай це відбувається у середині-кінці квітня. У ці ж терміни можна висівати і насіння помідорів у ґрунт.

Теплолюбні огірки, квасоля, гарбузи та кукурудза почекають до травня - земля має прогрітися до 11-13 градусів.

Що після чого садити

Важливо знати, що столові буряки і морква добре ростуть після огірків, капусти, ранньої картоплі, кабачків і патисонів. А огірки краще садити після гороху, квасолі, капусти, помідорів. Капуста добре росте на грядці, де перед цим вирощували цибулю.

Найпершим після посіву сходить горох - вже через 6 днів. Ще через день-два - кукурудза, огірки, квасоля, редька. За 10 днів проростають капуста, щавель і буряки.

Найдовше вилежуються в землі кріп, петрушка та перець - до 16 днів.