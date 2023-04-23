Посевной календарь на май 2023: что и когда нужно посадить для хорошего урожая
С древних времен люди использовали посевной календарь, чтобы выбрать оптимальные даты для весенних работ на огороде. Есть дни, которые отлично подходят для высадки рассады в грунт и сеяния, а есть дни, когда не стоит заниматься огородом совсем.
В мае обычно занимаются посадкой овощей в грунт, высаживают цветы и саженцы деревьев, приводят в порядок садовые кусты и деревья.
Когда в мае нужно заниматься работами в огороде согласно посевного календаря - читайте в материале ниже.
Самые удачные дни для посадки овощей в мае
Картофель: 3,5, 6, 12, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28 мая
Морковь: 16, 17 мая
Свекла: 14, 15, 16, 17, 24 мая
Капуста: 2, 14, 21, 24, 30 мая
Лук и чеснок: 3, 9, 10, 13, 14, 22 мая
Помидоры: 13, 15, 27, 29 мая
Укроп, петрушка, другая зелень: 3, 17, 29 мая
Баклажаны, перец: 7, 11, 19 мая
Кабачки, патиссоны, тыква: 2, 10, 15, 22, 23, 24, 25 мая
Бобовые: 1, 2, 3, 7, 8, 21, 22, 23, 24 мая
Редис: 9, 10, 11, 12, 27, 28, 29, 30 мая
Когда сажать цветы
Однолетние: 1, 2, 3, 19, 30 мая
Многолетние: 14, 15, 30, 31 мая
Когда сажать фрукты:
Ягоды, клубника, виноград: 2, 14, 24, 30 мая
Плодовые деревья: 9, 12, 13 мая
Когда сажать овощи и фрукты не рекомендуется
Самыми неудачными днями для работы на огороде и в саду считаются: 5, 19, 20 мая
С 4 по 6 мая не стоит заниматься сеянием, посадкой, пересадкой - дни Полнолуния
7-8 мая, а также с 9 по 12 мая не стоит обрезать корни и ветки - растения будут долго приживляться.
16-17 мая - можно заниматься почвой, обрабатывать от вредителей, обрезать ветки, но сажать овощи и фрукты для будущего урожая - не стоит.
С 18 по 20 мая - Новолуние, не рекомендуется сажать и сеять, но можно заниматься почвой, полоть сорняки.
25-26 мая - не стоит сеять семена и большинство овощных культур, не желательно делать рассаду.
Кстати, ранее мы писали о том, когда нужно сажать огород, чтобы получить хороший урожай.
А еще рассказывали о том, когда нужно сажать картошку.