Посевной календарь на май 2023: что и когда нужно посадить для хорошего урожая

С древних времен люди использовали посевной календарь, чтобы выбрать оптимальные даты для весенних работ на огороде. Есть дни, которые отлично подходят для высадки рассады в грунт и сеяния, а есть дни, когда не стоит заниматься огородом совсем. В мае обычно занимаются посадкой овощей в грунт, высаживают цветы и саженцы деревьев, приводят в порядок садовые кусты и деревья.

Когда в мае нужно заниматься работами в огороде согласно посевного календаря - читайте в материале ниже.