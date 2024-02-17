Посівний календар на березень: найкращі та найгірші дні

Посівний календар - це практичний інструмент для садівників та городників, який допомагає їм планувати роботи з урахуванням фаз Місяця. Вважається, що фази Місяця впливають на ріст і розвиток рослин, тому календар дає рекомендації щодо сприятливих та несприятливих днів.

Несприятливі дні березня 2024

7-9 березня

29-31 березня.

Окрім цього, 7, 11 та 25 березня вважаються найгіршими днями для робіт на городі та в саду. У ці дати ви ризикуєте дарма витратити сили. Особливу увагу слід звернути тим, хто планує щось сіяти. У ці дні краще обрати інший вид робіт.

Сприятливі дні березня

1-3 березня

8-10 березня

15-17 березня

22-24 березня.

Також зверніть увагу на інші дні, такі як 4-6, 13-14, 18 та 26 березня. Ці дати також вважаються гарними для тих, хто планує працювати на городі та щось сіяти. Окрім цього, ці дати сприятливі й для інших робіт, як вдома, так й у теплицях чи в саду.

Посівний кадендар на березень (фото: freepik.com)

Коли сіяти та садити розсаду

Томати, перець та баклажани, можна сіяти в перші 10 днів березня, огірки з кабачками, патисонами та кавунами - у другу (з 11 по 20). А кінець місяця чудово підійде для капусти.

Посівний календар на березень - коли саджати у відкритий ґрунт

З 1 по 10 березня починайте садити горох та інші бобові, а також зелень. З 11 числа можете сіяти шпинат, щавель, редиски. А з 21 березня починайте сіяти петрушку