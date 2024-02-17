Посевной календарь на март: лучшие и худшие дни

В марте начинается активный сезон для дачников и огородников. Многие начинают сеять и выращивать рассаду, а также начинать работы в теплицах и на открытом грунте и ориентируются на посевной календарь. Ведь с ним можно выбрать лучшие и самые плохие дни для работ с растениями.
Какие дни в марте будут неблагоприятными, а какие - самыми лучшими, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При написании материала были использованы источники: "Gosta", "Agro-landing".
Посевной календарь - это практический инструмент для садоводов и огородников, помогающий им планировать работы с учетом фаз Луны. Считается, что фазы Луны влияют на рост и развитие растений, поэтому календарь дает рекомендации по благоприятным и неблагоприятным дням.
Кроме этого, 7, 11 и 25 марта считаются самыми плохими днями для работ на огороде и в саду. В эти даты вы рискуете зря потратить силы. Особое внимание следует обратить тем, кто планирует что-то сеять. В эти дни лучше выбрать другой вид работ.
Также обратите внимание на другие дни, такие как 4-6, 13-14, 18 и 26 марта. Эти даты также считаются хорошими для тех, кто планирует работать в огороде и что-то сеять. Кроме того, эти даты благоприятны и для других работ, как дома, так и в теплицах или в саду.
Посевной кадендарь на март (фото: freepik.com)
Томаты, перец и баклажаны, можно сеять в первые 10 дней марта, огурцы с кабачками, патиссонами и арбузами - во вторую (с 11 по 20). А конец месяца отлично подойдет для капусты.
С 1 по 10 марта начинайте сажать горох и другие бобовые, а также зелень. С 11 числа можете сеять шпинат, щавель, редис. А с 21 марта начинайте сеять петрушку
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