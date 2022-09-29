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Посівний календар 2022: що і коли сіяти у жовтні

Фото: посівний календар на жовтень 2022 року (agroday.com.ua)
Автор: Володимир Костирін

Посівний календар на жовтень 2022 року підкаже, які дати найкраще підійдуть для підзимніх посівів тих чи інших культур, та як можна розпланувати роботу в саду та городі, розраховуючи на ефективні плоди такої праці.

Які дні в середині осені сприятливі та небажані для роботи на грядках - читайте у матеріалі нижче.

При визначенні вдалих та невдалих дат, садівники зазвичай орієнтуються на фази Місяця, становище якого впливає на життєвий цикл рослин.

На повний місяць (9 жовтня) та молодик (25 жовтня) - дуже невдалий час для посадки рослин, які дають наземні плоди, для коренеплодів і бобових рослин.

Загалом сприятливі дні для посадки будь-яких рослин: 2, 3, 7, 8, 11, 12, 16, 17, 23, 26, 27, 30, 31 жовтня.

Несприятливі дати для посадки: 4, 5, 6, 9, 24, 25 жовтня

Що і коли садити та сіяти

Коренеплоди

  • Буряк, морква, пастернак: 11-12, 23-24, 30-31 жовтня
  • Редиска: 3, 11-12, 16-17, 23, 30-31 жовтня
  • Селера, петрушка на корінь: 11-12, 23, 30-31 жовтня

Цибулеві

  • Цибуля городня: 23, 26-27, 30-31 жовтня
  • Цибуля на зелень, шніт: 2-3, 7-8, 11-12, 26-27, 30-31 жовтня
  • Часник: 7-8, 26-27 жовтня
  • Цибуля порей, рокамболь та інші: 26-27 жовтня

Овочі на стіл та зберігання

  • Гострий та декоративний перець: 7-8, 26-27 жовтня
  • Кале, пак-чой та інша листова капуста: 2-3, 16-17, 26-27 жовтня
  • Зернові (пшениця, овес, ячмінь, жито) 1-3, 11-12, 16-17, 23, 26-31 жовтня
  • Міцелій: 23 жовтня

Зелень та трави

  • Листовий салат: 7-8, 10 жовтня
  • Шпинат: 2-3, 11-12, 26-27 жовтня
  • Рукола, крес, листова гірчиця: 2-3, 7-8, 11-12, 26-27, 30-31 жовтня
  • Мангольд та інші листові овочі: 2-3, 11-12, 30-31 жовтня
  • Щавель: 7-8, 10, 26-27 жовтня
  • Кріп та фенхель: 7-8, 10, 26-27 жовтня
  • Петрушка, кінза та селера на листі: 2-3, 7-8, 11-12, 26-27, 30-31 жовтня
  • Базилік, материнка, розмарин: 7-8, 10, 26-27 жовтня
  • Лікарські та чайні культури: 1, 23, 26-29 жовтня
  • Мікрозелень: 2-3, 7-8, 11-12, 26-27, 30-31 жовтня

Ягідно-плодовий сад

  • Суниця та полуниця: 2-3, 13-17, 26-27, 30 жовтня
  • Яблуня: 1-3, 7-8, 11-13, 20-21, 28-30 жовтня
  • Груша, айва 2-3, 7-8, 11-12, 20-23, 29-30 жовтня
  • Абрикос, вишня, слива, персик: 1-3, 7-8, 11-12, 20-23, 28-30 жовтня
  • Черешня: 7-8, 11-12, 18-21 жовтня
  • Волоський горіх, фундук: 1-3, 7-8, 10-12, 20-21, 28-29 жовтня
  • Калина, шипшина, горобина, обліпиха: 1-2, 7, 11-12, 16-17, 20-23, 26-29 жовтня
  • Глід: 7-8, 10-12, 16-17, 19-21, 23, 26-27 жовтня
  • Малина: 7-8, 13-17, 20-23, 26-27 жовтня
  • Смородина: 1-3, 7-8, 18-21, 26-27, 30 жовтня
  • Агрус та інші ягідники: 2-3, 7-8, 16-17, 20-23, 26-27, 30 жовтня
  • Виноград: 7-8, 13-23, 26-27 жовтня

Декоративні рослини

  • Газон, ґрунтопокривні рослини: 1-3, 10, 16-22, 28, 31 жовтня
  • Однорічники: 2-3, 10, 16-17, 23, 29-30 жовтня
  • Цибулинні та бульбові: 2-3, 7-8, 11-22, 26-27, 30 жовтня
  • Трав'янисті багаторічники: 7, 11-13, 16-23, 26-27 жовтня
  • Хвойні: 7-8, 11-23, 26-27 жовтня
  • Живі огородження: 1, 7-8, 11-12, 16, 22-23, 28-29 жовтня
  • Чагарники та дерева: 7-8, 11-23, 26-27 жовтня
  • Кучеряві та плетисті культури: 1-3, 7-8, 13-15, 20-22, 28, 30-31 жовтня
  • Сидерати: 1-3, 11-12, 16-23, 26-31 жовтня.

Нагадаємо, раніше досвідчені садівники розкривали 8 секретів розмноження кущів та дерев.

А також перед цим ми писали, як підготувати грядку під овочі восени, щоб отримати рясний ранній урожай.

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