Посевной календарь 2022: что и когда сеять в октябре

При определении удачных и неудачных дат, садоводы обычно ориентируются на фазы Луны, положение которой влияет на жизненный цикл растений.
В полнолуние (9 октября) и новолуние (25 октября) - очень неудачное время для посадки растений, которые дают наземные плоды, для корнеплодов и бобовых растений.
В целом благоприятные дни для посадки любых растений: 2, 3, 7, 8, 11, 12, 16, 17, 23, 26, 27, 30, 31 октября.
Неблагоприятные даты для посадки: 4, 5, 6, 9, 24, 25 октября
Что и когда садить и сеять
Корнеплоды
- Свекла, морковь, пастернак: 11- 12, 23- 24, 30-31 октября
- Редис: 3, 11-12, 16-17, 23, 30-31 октября
- Сельдерей, петрушка на корень: 11-12, 23, 30-31 октября
Луковые
- Лук огородный: 23, 26-27, 30-31 октября
- Лук на зелень, шнит: 2-3, 7-8, 11-12, 26-27, 30-31 октября
- Чеснок: 7-8, 26-27 октября
- Лук порей, рокамболь и другие: 26-27 октября
Овощи на стол и хранение
- Острый и декоративный перец: 7-8, 26-27 октября
- Кале, пак-чой и другая листовая капуста: 2-3, 16-17, 26-27 октября
- Зерновые (пшеница, овес, ячмень, рожь) 1-3, 11-12, 16-17, 23, 26-31 октября
- Мицелий: 23 октября
Зелень и травы
- Листовой салат: 7-8, 10 октября
- Шпинат: 2-3, 11-12, 26-27 октября
- Рукола, кресс, листовая горчица: 2-3, 7-8, 11-12, 26-27, 30-31 октября
- Мангольд и другие листовые овощи: 2-3, 11-12, 30-31 октября
- Щавель: 7-8, 10, 26-27 октября
- Укроп и фенхель: 7-8, 10, 26-27 октября
- Петрушка, кинза и сельдерей на листьях: 2-3, 7-8, 11-12, 26-27, 30-31 октября
- Базилик, душица, розмарин: 7-8, 10, 26-27 октября
- Лекарственные и чайные культуры: 1, 23, 26-29 октября
- Микрозелень: 2-3, 7-8, 11-12, 26-27, 30-31 октября
Ягодно-плодовый сад
- Земляника и клубника: 2-3, 13-17, 26-27, 30 октября
- Яблоня: 1-3, 7-8, 11-13, 20-21, 28-30 октября
- Груша, айва 2-3, 7-8, 11-12, 20-23, 29-30 октября
- Абрикос, вишня, слива, персик: 1-3, 7-8, 11-12, 20-23, 28-30 октября
- Черешня: 7-8, 11-12, 18-21 октября
- Грецкий орех, фундук: 1-3, 7-8, 10-12, 20-21, 28-29 октября
- Калина, шиповник, рябина, облепиха: 1-2, 7, 11-12, 16-17, 20-23, 26-29 октября
- Боярышник: 7-8, 10-12, 16-17, 19-21, 23, 26-27 октября
- Малина: 7-8, 13-17, 20-23, 26-27 октября
- Смородина: 1-3, 7-8, 18-21, 26-27, 30 октября
- Крыжовник и другие ягодники: 2-3, 7-8, 16-17, 20-23, 26-27, 30 октября
- Виноград: 7-8, 13-23, 26-27 октября
Декоративные растения
- Газон, почвопокровные растения: 1-3, 10, 16-22, 28, 31 октября
- Однолетники: 2-3, 10, 16-17, 23, 29-30 октября
- Луковичные и клубневые: 2-3, 7-8, 11-22, 26-27, 30 октября
- Травянистые многолетники: 7, 11-13, 16-23, 26-27 октября
- Хвойные: 7-8, 11-23, 26-27 октября
- Живые ограждения: 1, 7-8, 11-12, 16, 22-23, 28-29 октября
- Кустарники и деревья: 7-8, 11-23, 26-27 октября
- Кудрявые и плетистые культуры: 1-3, 7-8, 13-15, 20-22, 28, 30-31 октября
- Сидераты: 1-3, 11-12, 16-23, 26-31 октября.