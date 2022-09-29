Посевной календарь 2022: что и когда сеять в октябре

При определении удачных и неудачных дат, садоводы обычно ориентируются на фазы Луны, положение которой влияет на жизненный цикл растений.

В полнолуние (9 октября) и новолуние (25 октября) - очень неудачное время для посадки растений, которые дают наземные плоды, для корнеплодов и бобовых растений.

В целом благоприятные дни для посадки любых растений: 2, 3, 7, 8, 11, 12, 16, 17, 23, 26, 27, 30, 31 октября.

Неблагоприятные даты для посадки: 4, 5, 6, 9, 24, 25 октября

Что и когда садить и сеять

Корнеплоды

Свекла, морковь, пастернак: 11- 12, 23- 24, 30-31 октября

Редис: 3, 11-12, 16-17, 23, 30-31 октября

Сельдерей, петрушка на корень: 11-12, 23, 30-31 октября

Луковые

Лук огородный: 23, 26-27, 30-31 октября

Лук на зелень, шнит: 2-3, 7-8, 11-12, 26-27, 30-31 октября

Чеснок: 7-8, 26-27 октября

Лук порей, рокамболь и другие: 26-27 октября

Овощи на стол и хранение

Острый и декоративный перец: 7-8, 26-27 октября

Кале, пак-чой и другая листовая капуста: 2-3, 16-17, 26-27 октября

Зерновые (пшеница, овес, ячмень, рожь) 1-3, 11-12, 16-17, 23, 26-31 октября

Мицелий: 23 октября

Зелень и травы

Листовой салат: 7-8, 10 октября

Шпинат: 2-3, 11-12, 26-27 октября

Рукола, кресс, листовая горчица: 2-3, 7-8, 11-12, 26-27, 30-31 октября

Мангольд и другие листовые овощи: 2-3, 11-12, 30-31 октября

Щавель: 7-8, 10, 26-27 октября

Укроп и фенхель: 7-8, 10, 26-27 октября

Петрушка, кинза и сельдерей на листьях: 2-3, 7-8, 11-12, 26-27, 30-31 октября

Базилик, душица, розмарин: 7-8, 10, 26-27 октября

Лекарственные и чайные культуры: 1, 23, 26-29 октября

Микрозелень: 2-3, 7-8, 11-12, 26-27, 30-31 октября

Ягодно-плодовый сад

Земляника и клубника: 2-3, 13-17, 26-27, 30 октября

Яблоня: 1-3, 7-8, 11-13, 20-21, 28-30 октября

Груша, айва 2-3, 7-8, 11-12, 20-23, 29-30 октября

Абрикос, вишня, слива, персик: 1-3, 7-8, 11-12, 20-23, 28-30 октября

Черешня: 7-8, 11-12, 18-21 октября

Грецкий орех, фундук: 1-3, 7-8, 10-12, 20-21, 28-29 октября

Калина, шиповник, рябина, облепиха: 1-2, 7, 11-12, 16-17, 20-23, 26-29 октября

Боярышник: 7-8, 10-12, 16-17, 19-21, 23, 26-27 октября

Малина: 7-8, 13-17, 20-23, 26-27 октября

Смородина: 1-3, 7-8, 18-21, 26-27, 30 октября

Крыжовник и другие ягодники: 2-3, 7-8, 16-17, 20-23, 26-27, 30 октября

Виноград: 7-8, 13-23, 26-27 октября

Декоративные растения