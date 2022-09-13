Как подготовить грядку под овощи осенью, чтобы получить ранний урожай
Подзимняя посадка - лучший вариант для получения раннего урожая следующего года. Чаще всего сажают зелень, чеснок, лук, но можно пробовать так делать и с картофелем. Важно сажать незадолго до первых заморозков, чтобы овощи не начали прорастать еще осенью.
Как правильно сделать грядки, какие овощи посадить, читайте ниже в материале Styler.
Как пишет канал "Дача. Сад и огород", культуры смогут хорошо перенести зиму при условии наличия питательной почвенной смеси. Высокие грядки - прекрасное решение для осеннего посева овощей.
Советы для подготовки грядок
Место под грядки заранее выберите с хорошим доступом света при минимальном ветре.
Важно: все процедуры по подготовке нужно успеть сделать, пока температура выше 0 градусов.
При внесении семян в почву осенью - ни в коем случае нельзя замачивать семена!
Этапы работы с грядками:
- Пропалываем грунт.
- Добавляем удобрения (лучше выбирать с минимальным содержанием азота).
- Семена вносим на глубину 4 см.
- Укрываем грядку тепличной пленкой.
- Заготовьте мульчирующую смесь из 3 компонентов: грунт садовый (1 часть), торф (2 части), песок (1 часть).
- После внесения семян засыпаем заготовленным субстратом, после чего мульчируем.
Важно: полив при посадке овощей осенью не нужен.
Что можно посадить на зиму:
- Укроп
- Петрушка
- Кинза (кориандр)
- Салат
- Кресс-салат
- Горчица салатная (листовая)
- Шпинат
- Морковь
- Свекла
- Репа
- Сельдерей
- Хрен
- Лук-порей
- Лук-севок и чернушка
- Лук-батун
- Лук многоярусный
- Чеснок
- Редис
- Пастернак
- Фенхель
- Щавель
- Картофель
- Капуста
Ранее мы писали, как подкормить деревья и кусты осенью правильно.
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