Как подготовить грядку под овощи осенью, чтобы получить ранний урожай

Подзимняя посадка - лучший вариант для получения раннего урожая следующего года. Чаще всего сажают зелень, чеснок, лук, но можно пробовать так делать и с картофелем. Важно сажать незадолго до первых заморозков, чтобы овощи не начали прорастать еще осенью.

Как правильно сделать грядки, какие овощи посадить, читайте ниже в материале Styler.

Важно: полив при посадке овощей осенью не нужен.

При внесении семян в почву осенью - ни в коем случае нельзя замачивать семена!

Важно: все процедуры по подготовке нужно успеть сделать, пока температура выше 0 градусов.

Место под грядки заранее выберите с хорошим доступом света при минимальном ветре.

Как пишет канал "Дача. Сад и огород", культуры смогут хорошо перенести зиму при условии наличия питательной почвенной смеси. Высокие грядки - прекрасное решение для осеннего посева овощей.

Ранее мы писали, как подкормить деревья и кусты осенью правильно.

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