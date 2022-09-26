8 секретів розмноження кущів та дерев від досвідчених садоводів: запам'ятайте і користуйтеся
Живці - корінці, паростки чи бокові гілки, якими вегетативно розмножують рослини. Живцюванням найчастіше розмножують кущі та плодові дерева. Але робити зе треба правильно.
Про це розповіли на каналі Дача. Сад і город.
Вісім секретів укорінення живців
- У прозорому посуді коріння з'являється з меншим бажанням, ніж у непрозорому. Тому вибирайте тару, в яку не проникають сонячні промені.
- Згодом вода в банці випаровуватиметься, але її краще не змінювати, а поступово додавати свіжу.
- Води не має бути занадто багато, оскільки у нижній частині банки мало кисню, і живці можуть загнити.
- Не можна в одну банку поміщати відразу багато живців. Жимолость, наприклад, не дасть коріння в склянці води, якщо там буде більше трьох гілочок.
- Чим нижче розташований відрізок стебла, з якого взятий черешок, тим краще він укорениться.
- Найкраще укорінюються живці, взяті з бічних гілочок, які не дуже ростуть.
- Чим старша рослина, з якої зрізають живці, тим гірше вони вкорінюються.
- І головний секрет: якщо у взятих живців немає листя, то коріння набагато легше утворюється у темряві.
Які культури найчастіше розмножують живцюванням
Зазвичай живці роблять з пагонів, повністю здерев'янілих - без листя (порічки, винограду, айви, інжиру), або зелених - з листям (порічки, сливи, вишні, винограду, аґрусу).
Від деяких деревних і трав'янистих (малина звичайна, ожина, тополя біла, молоді сіянці яблуні, флокс) беруть живці з коренів (кореневі живці). Такі живці розвивають додаткові бруньки, що виростають в нові рослини.
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