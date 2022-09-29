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Посевной календарь 2022: что и когда сеять в октябре

Новина українською →
Четверг 29 сентября 2022 07:03
Посевной календарь 2022: что и когда сеять в октябре Фото: посевной календарь на октябрь 2022 (agroday.com.ua)
Автор: Владимир Костырин

Посевной календарь на октябрь 2022 года подскажет, какие даты лучше подойдут для подзимних посевов тех или иных культур, и как можно распланировать работу в саду и огороде, рассчитывая на эффективные плоды таких трудов.

Какие дни в середине осени благоприятные и нежелательные для работы на грядках - читайте в материале ниже.

При определении удачных и неудачных дат, садоводы обычно ориентируются на фазы Луны, положение которой влияет на жизненный цикл растений.

В полнолуние (9 октября) и новолуние (25 октября) - очень неудачное время для посадки растений, которые дают наземные плоды, для корнеплодов и бобовых растений.

В целом благоприятные дни для посадки любых растений: 2, 3, 7, 8, 11, 12, 16, 17, 23, 26, 27, 30, 31 октября.

Неблагоприятные даты для посадки: 4, 5, 6, 9, 24, 25 октября

Что и когда садить и сеять

Корнеплоды

  • Свекла, морковь, пастернак: 11- 12, 23- 24, 30-31 октября
  • Редис: 3, 11-12, 16-17, 23, 30-31 октября
  • Сельдерей, петрушка на корень: 11-12, 23, 30-31 октября

Луковые

  • Лук огородный: 23, 26-27, 30-31 октября
  • Лук на зелень, шнит: 2-3, 7-8, 11-12, 26-27, 30-31 октября
  • Чеснок: 7-8, 26-27 октября
  • Лук порей, рокамболь и другие: 26-27 октября

Овощи на стол и хранение

  • Острый и декоративный перец: 7-8, 26-27 октября
  • Кале, пак-чой и другая листовая капуста: 2-3, 16-17, 26-27 октября
  • Зерновые (пшеница, овес, ячмень, рожь) 1-3, 11-12, 16-17, 23, 26-31 октября
  • Мицелий: 23 октября

Зелень и травы

  • Листовой салат: 7-8, 10 октября
  • Шпинат: 2-3, 11-12, 26-27 октября
  • Рукола, кресс, листовая горчица: 2-3, 7-8, 11-12, 26-27, 30-31 октября
  • Мангольд и другие листовые овощи: 2-3, 11-12, 30-31 октября
  • Щавель: 7-8, 10, 26-27 октября
  • Укроп и фенхель: 7-8, 10, 26-27 октября
  • Петрушка, кинза и сельдерей на листьях: 2-3, 7-8, 11-12, 26-27, 30-31 октября
  • Базилик, душица, розмарин: 7-8, 10, 26-27 октября
  • Лекарственные и чайные культуры: 1, 23, 26-29 октября
  • Микрозелень: 2-3, 7-8, 11-12, 26-27, 30-31 октября

Ягодно-плодовый сад

  • Земляника и клубника: 2-3, 13-17, 26-27, 30 октября
  • Яблоня: 1-3, 7-8, 11-13, 20-21, 28-30 октября
  • Груша, айва 2-3, 7-8, 11-12, 20-23, 29-30 октября
  • Абрикос, вишня, слива, персик: 1-3, 7-8, 11-12, 20-23, 28-30 октября
  • Черешня: 7-8, 11-12, 18-21 октября
  • Грецкий орех, фундук: 1-3, 7-8, 10-12, 20-21, 28-29 октября
  • Калина, шиповник, рябина, облепиха: 1-2, 7, 11-12, 16-17, 20-23, 26-29 октября
  • Боярышник: 7-8, 10-12, 16-17, 19-21, 23, 26-27 октября
  • Малина: 7-8, 13-17, 20-23, 26-27 октября
  • Смородина: 1-3, 7-8, 18-21, 26-27, 30 октября
  • Крыжовник и другие ягодники: 2-3, 7-8, 16-17, 20-23, 26-27, 30 октября
  • Виноград: 7-8, 13-23, 26-27 октября

Декоративные растения

  • Газон, почвопокровные растения: 1-3, 10, 16-22, 28, 31 октября
  • Однолетники: 2-3, 10, 16-17, 23, 29-30 октября
  • Луковичные и клубневые: 2-3, 7-8, 11-22, 26-27, 30 октября
  • Травянистые многолетники: 7, 11-13, 16-23, 26-27 октября
  • Хвойные: 7-8, 11-23, 26-27 октября
  • Живые ограждения: 1, 7-8, 11-12, 16, 22-23, 28-29 октября
  • Кустарники и деревья: 7-8, 11-23, 26-27 октября
  • Кудрявые и плетистые культуры: 1-3, 7-8, 13-15, 20-22, 28, 30-31 октября
  • Сидераты: 1-3, 11-12, 16-23, 26-31 октября.

Напомним, ранее опытные садоводы раскрывали 8 секретов размножения кустов и деревьев.

А также перед этим мы писали, как подготовить грядку под овощи осенью, чтобы получить обильный ранний урожай.

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Посевной календарь сад и огород