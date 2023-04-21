Посивіння волосся можна уникнути? Вчені зробили важливу заяву

Не секрет, що з віком колір волосся стає тьмянішим, а зрештою - сивим. Дехто свою сивину приховує, а хтось сприймає це нормально. Вчені вирішили дослідити причини появи сивини та знайти способи її уникнення.

Про це йдеться на сайті BBC.

Чому волосся починає сивіти

Випадіння та посивіння волосся - це нормальний процес для всіх людей. Нове волосся росте з волосяних фолікулів, які розташовані в шкірі. Там також містяться меланоцити, що виробляють пігмент. Вони постійно розпадаються та оновлюються.

Нові меланоцити утворюються зі стовбурових клітин. На думку дослідників, вони зупиняють свою життєдіяльність, через що волосся й сивіє. Коли волосся випадає, а потім знову відростає, кількість стовбурових клітин стає меншою.

При відсутності пігменту волосся стає сивим, білим або сріблястим. Отже, саме ті меланоцити "фарбують" наше волосся в певний колір.

Результати дослідження можуть допомогти в медичній галузі: зрозуміти захворювання, де відіграють роль ці стовбурові клітини. Наприклад, меланома, гніздова алопеція тощо.

Чи можна уникнути посивіння волосся

Науковці провели дослідження на мишах і виявили, що стовбурові клітини меланоцитів можна зафіксувати. Це означає, що потенційно можна створити спосіб для зупинення або відтермінування посивіння.

Звісно, існують твердження, що на швидкість появи сивини впливає генетика. У такому випадку найпростішим вирішення може стати зміна харчування.

Крім того, відомо, що рівень стресу в житті також впливає на посивіння. Щобільше у вашому житті стресу, то вищий у вас кортизол. А це своєю чергою впливає на швидкість появи сивини. Тому варто дотримуватися балансу в житті.

Чи варто висмикувати сиве волосся

Фахівці радять не вищипувати таке волосся, адже це не зможу зупинити іншу волосину, яка росте з того самого фолікула. А от висмикування призведе лише до пошкодження фолікула та уповільненого росту.