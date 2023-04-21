Появления седины можно избежать? Ученые сделали важное заявление

Не секрет, что с возрастом цвет волос становится тусклее, а в конце концов - седым. Некоторые свою седину скрывают, а кто-то воспринимает это нормально. Ученые решили исследовать причины появления седины и найти способы ее избегания.

Почему волосы начинают седеть

Выпадение волос и появление седины - это нормальный процесс для всех людей. Новые волосы растут из волосяных фолликулов, которые расположены в коже. Там также содержатся меланоциты, производящие пигмент. Они постоянно распадаются и обновляются.

Новые меланоциты образуются из стволовых клеток. По мнению исследователей, они останавливают свою жизнедеятельность, из-за чего волосы и седеют. Когда волосы выпадают, а затем снова отрастают, количество стволовых клеток становится меньше.

При отсутствии пигмента волосы становятся седыми, белыми или серебристыми. Итак, именно те меланоциты "окрашивают" наши волосы в определенный цвет.

Результаты исследования могут помочь в медицинской области: понять заболевание, где играют роль эти стволовые клетки. Например, меланома, гнездная алопеция и т.д.

Можно ли избежать появления седины

Ученые провели исследование на мышах и обнаружили, что стволовые клетки меланоцитов можно зафиксировать. Это означает, что потенциально можно создать способ для остановки или отсрочки появления седины.

Естественно, есть утверждение, что на скорость возникновения седины оказывает влияние генетика. В таком случае самым простым решением может стать смена питания.

Кроме того, известно, что уровень стресса в жизни также влияет на седину. Чем больше в вашей жизни стресса, тем выше у вас кортизол. А это в свою очередь влияет на скорость появления седины. Поэтому следует соблюдать баланс в жизни.

Стоит ли выдергивать седые волосы

Специалисты советуют не выщипывать такие волосы, ведь это не смогу остановить другой волос, который растет из того же фолликула. А вот выдергивание приведет только к повреждению фолликула и замедленному росту.