Як приховати сивину без фарби? Знадобиться продукт з вашої кухні

Хімічні фарби, щоб приховати сивину – не завжди правильне рішення, адже у багатьох вони викликають алергію. Що ж робити з білими волосками у такому разі?

Чому з'являється сиве волосся?

Якщо ваше волосся сиве, це не завжди пов'язане зі старінням. Це з тим, що меланоцити, клітини, які виробляють меланін, припиняють працювати.

Іноді останні зрештою зникають остаточно. Інші клітини також виробляють все менше і менше меланіну. Зрештою меланоцити зникають, а волосяне волокно стає менш пігментованим. Волосся стає білим або сірим.

Як позбутися сивини природним способом?

Іноді втрата пігментації волосся може бути пов'язана із генетичними факторами. На щастя, натуральний препарат може прийти вам на допомогу, змусивши сиве волосся зникнути.

Для цього вам знадобляться такі інгредієнти:

Дві ложки меленої кави (натуральний барвник);

2 помідори;

Дві столові ложки оливкової олії.

Як приготувати засіб проти сивини?

Для початку потрібно буде помити й натерти на тертці два дуже стиглі помідори. Потім вам потрібно буде процідити рідину за допомогою сита. Таким чином, ви отримаєте сік без томатного насіння. Потім додайте дві столові ложки оливкової олії першого холодного віджиму і перемішайте все. На завершення влийте дві столові ложки кави й все перемішайте, щоб вийшла однорідна барвиста паста.

Як наносити на сиве волосся?

Використовуючи щітку, нанесіть цей продукт на кожне пасмо, поки все ваше волосся не буде просякнуте цим препаратом. Тому вам доведеться зачекати близько двадцяти хвилин. Нарешті все, що вам потрібно зробити, це змити і нанести шампунь, як ви звикли. Будьте обережні, якщо результати помітні з першого застосування, вам доведеться запастися терпінням, щоб отримати бездоганний кінцевий результат.

Тому необхідно буде застосовувати цей препарат до тих пір, поки ваше сиве волосся не буде повністю покрите.