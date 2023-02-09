Пошук роботи в Україні: які професії зараз потрібні і скільки платять
Ринок роботи в Україні значно пожвавішав і пропозицій побільшало. Як зазначають експерти, вперше з початку війни кількість пропозицій подолала позначку 60 тисяч вакансій. Українські компанії продовжують наймання та відкривають нові робочі місця.
Які професії зараз найбільше потрібні і які платять зарплати, розповіли експерти Work.ua.
Де найбільше роботи
За даними аналітиків, ринок роботи у західних областях України майже повністю відновився. У центральній частині та на півдні – відновлення йде дуже активно. Приріст у січні становив:
Одеська – 26%
Хмельницька – 23%
Харківська – 20%
Сумська – 19%
Кіровоградська – 18%
Лідерами за кількістю розміщених вакансій стали Київська, Львівська, Дніпропетровська, Одеська та Івано-Франківська області.
Які професії стали потрібні
Експерти зазначають, що в агробізнесі вже є пожвавлення і розпочалася підготовка до посівної компанії та нового сільськогосподарського сезону. У січні було найбільше зростання категорії "Сільське господарство, агробізнес" - до +33%.
Також до п'ятірки найпопулярніших вакансій увійшли:
- Бухгалтерія, аудит
- Нерухомість
- Управління персоналом, HR
- Краса, фітнес, спорт
Крім того, помітно, що роботодавці намагаються відновити та розвивати свої підприємства, а для цього набирають більше фахівців. Наприклад, стали частіше шукати виконробів, керівників мережі магазинів, SMM-фахівців, механізаторів. Традиційно більше шукають менеджерів із продажу, продавців-консультантів, бухгалтерів, водіїв та кухарів.
А що із зарплатами?
Попри зростання вакансій та наймання співробітників, бізнес не поспішає піднімати заробітні плати. Середня зарплата у розмірі 15 тисяч гривень не збільшилася. На думку експертів, роботодавці все ще перебувають у режимі економії та очікування, як розгортатимуться події в країні наприкінці зими та на початку весни. І через цю невідомість не поспішають переглядати зарплати працівникам.
Найвищі оклади зараз:
Медіабайєр – 52 500 гривень
Водій-міжнародник – 42 500 гривень
Директор з маркетингу – 40 000 гривень
Керівник відділу продажів – 37 500 гривень
Фінансовий директор – 37 500 гривень
Рихтувальник - 34 500 гривень
П'ятірку категорій із найбільшою зарплатою у січні 2023 року очолила сфера нерухомості – тут у середньому пропонують 30 000 гривень. Далі йде топменеджмент, керівництво вищої ланки – 25 000 гривень. Транспорт та автобізнес – 22 500 гривень. Продаж та закупівлі, сільське господарство та агробізнес – 20 000 гривень.
Український бізнес почав підвищувати зарплати насамперед тим працівникам, які працюють із людьми. Наприклад, HR-фахівцям.
Найнижчі зарплати зараз
Прибиральники – 8 000 гривень
Музичний керівник – 8 250 гривень
Посудомийник – 8 500 гривень
Майстер виробничого навчання – 8 925 гривень
Санітар – 9 000 гривень
До речі, раніше ми писали, які хитрощі в оголошеннях про роботу використовують роботодавці.
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