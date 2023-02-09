Пошук роботи в Україні: які професії зараз потрібні і скільки платять

Ринок роботи в Україні значно пожвавішав і пропозицій побільшало. Як зазначають експерти, вперше з початку війни кількість пропозицій подолала позначку 60 тисяч вакансій. Українські компанії продовжують наймання та відкривають нові робочі місця.

Які професії зараз найбільше потрібні і які платять зарплати, розповіли експерти Work.ua.

Де найбільше роботи

За даними аналітиків, ринок роботи у західних областях України майже повністю відновився. У центральній частині та на півдні – відновлення йде дуже активно. Приріст у січні становив:

Одеська – 26%

Хмельницька – 23%

Харківська – 20%

Сумська – 19%

Кіровоградська – 18%

Лідерами за кількістю розміщених вакансій стали Київська, Львівська, Дніпропетровська, Одеська та Івано-Франківська області.

Які професії стали потрібні

Експерти зазначають, що в агробізнесі вже є пожвавлення і розпочалася підготовка до посівної компанії та нового сільськогосподарського сезону. У січні було найбільше зростання категорії "Сільське господарство, агробізнес" - до +33%.

Також до п'ятірки найпопулярніших вакансій увійшли:

Бухгалтерія, аудит

Нерухомість

Управління персоналом, HR

Краса, фітнес, спорт

Крім того, помітно, що роботодавці намагаються відновити та розвивати свої підприємства, а для цього набирають більше фахівців. Наприклад, стали частіше шукати виконробів, керівників мережі магазинів, SMM-фахівців, механізаторів. Традиційно більше шукають менеджерів із продажу, продавців-консультантів, бухгалтерів, водіїв та кухарів.

А що із зарплатами?

Попри зростання вакансій та наймання співробітників, бізнес не поспішає піднімати заробітні плати. Середня зарплата у розмірі 15 тисяч гривень не збільшилася. На думку експертів, роботодавці все ще перебувають у режимі економії та очікування, як розгортатимуться події в країні наприкінці зими та на початку весни. І через цю невідомість не поспішають переглядати зарплати працівникам.

Найвищі оклади зараз:

Медіабайєр – 52 500 гривень

Водій-міжнародник – 42 500 гривень

Директор з маркетингу – 40 000 гривень

Керівник відділу продажів – 37 500 гривень

Фінансовий директор – 37 500 гривень

Рихтувальник - 34 500 гривень

П'ятірку категорій із найбільшою зарплатою у січні 2023 року очолила сфера нерухомості – тут у середньому пропонують 30 000 гривень. Далі йде топменеджмент, керівництво вищої ланки – 25 000 гривень. Транспорт та автобізнес – 22 500 гривень. Продаж та закупівлі, сільське господарство та агробізнес – 20 000 гривень.

Український бізнес почав підвищувати зарплати насамперед тим працівникам, які працюють із людьми. Наприклад, HR-фахівцям.

Найнижчі зарплати зараз

Прибиральники – 8 000 гривень

Музичний керівник – 8 250 гривень

Посудомийник – 8 500 гривень

Майстер виробничого навчання – 8 925 гривень

Санітар – 9 000 гривень