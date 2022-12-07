Відключення світла - не проблема. На яку роботу з високою з/п можна влаштуватися зараз в Україні

Українці адаптуються під будь-які обставини та намагаються працювати, попри блекаути та проблеми з інтернетом та світлом. Бізнес продовжує працювати та пропонує нові робочі місця, а у списку міст із вакансіями знову з'явився Херсон.

Що відбувається зараз на ринку праці і як він відреагував на проблеми з електроенергією, а також кому зараз платять найбільше - читайте у матеріалі нижче.

Що зараз пропонують українцям роботодавці

Як розповіли аналітики Work.ua, найкраща динаміка на ринку праці за останній місяць – у прифронтових містах. У звільненому Херсоні утричі зросла кількість вакансій. А у списки благ, які пропонують роботодавці, додалися генератори та старлінки - замість кави та печива.

Серед роботодавців зараз основний тренд - турбота про безпеку та комфорт своїх працівників. Ринок праці з кожним місяцем стає міцнішим і процеси адаптації зараз відбуваються в рази швидше.

Після масового ракетного обстрілу кількість вакансій впала на 70%, а після обстрілів 15 та 23 листопада - всього на 30% і спад був максимум на один день.

Наявність світла та зв'язку зараз стала однією з конкурентних переваг роботодавців.

В оголошеннях це виглядає так:

Працюємо без світла (є генератор)

Важливо: в офісі працює генератор та є постійний інтернет

Старлінк, генератор, власне опалення на дровах - це все ми придбали, щоб в офісі було комфортно працювати навіть під час тотального блекауту.

У цей нелегкий час наші співробітники, незалежно від міста чи проєкту роботи, мають робочі місця, наявність генератора та комфорту.

Офіс обладнаний безпечним укриттям, генераторами, зв'язком, тому навіть у цих складних умовах ми продовжуємо працювати та створювати нові робочі місця.

Де зараз багато вакансій

За листопад лише на порталі одному порталі з пошуку роботи з'явилося майже 55 тисяч вакансій. Це на 4% менше, ніж у жовтні - але позначається ще й сезонне зниження ділової активності. У 2021 році кількість вакансій була меншою на 8% у період жовтня-листопада.

У листопаді з'явилися нові вакансії у Херсоні - за кілька тижнів близько 100 пропозицій. Також більше з'явилося вакансій у Донецькій, Миколаївській та Харківській областях.

Проте п'ятірка лідерів поки що не змінилася. Найбільше пропозицій про роботу зараз у Київській, Львівській, Дніпропетровській, Одеській та Івано-Франківській областях.

На Івано-Франківщині є невелике зростання, оскільки в цьому регіоні розпочалася підготовка до зимового туристичного сезону.

Кого зараз шукають в Україні та скільки платять

Найбільше пропозицій зараз у сфері роздрібної торгівлі. Також з'являються нові вакансії у категоріях:

Охорона та безпека

Бухгалтерія, аудит

Телекомунікація та зв'язок

У топі пропозицій про роботу зараз:

Продавець-консультант

Менеджер з продажу

Бухгалтер

Водій

Кухар

Відповідно, стала падати й конкуренція. Минулого місяця вона впала на 7%, а це означає, що все менше українців зараз без роботи. Найскладніше зараз знайти роботу в Харківській, Київській та Одеській областях.

Найбільше претендентів зараз у Київській, Дніпропетровській, Львівській та Одеській областях. Багато хто віддає перевагу віддаленій роботі.

Найвищі зарплати зараз - у Київській області, а також за дистанційну роботу. На Харківщині за листопад оклади зросли в середньому на 3% і досягли середнього рівня по країні - 15 000 гривень.

За роботу дистанційно зараз пропонують близько 22 500 гривень. На Київщині зарплати не зросли й становлять зараз – 17 500 гривень.

Найвищі зарплати зараз поза сферою IT: