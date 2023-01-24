Які хитрощі у вакансіях використовують роботодавці: будьте обережні

Пошук роботи для українців став дуже актуальним за останні місяці. І багато людей готові братися за будь-який варіант, який допоможе забезпечити стабільний дохід для забезпечення сім'ї. Однак деякі роботодавці використовують хитрощі в оголошеннях про вакансії та пишуть неправдиву інформацію про зарплату.

Відхилили понад 1300 вакансій

Як повідомили фахівці, останнім часом понад 1300 вакансій відхилили, оскільки роботодавці вказували на неправдиву інформацію про заробітну плату.

"У змаганні за увагу претендентів деякі роботодавці застосовують хитрощі. Зокрема, вказують у вакансіях діапазон зарплат, наприклад, від 10 000 до 200 000. Пояснюють це тим, що у співробітника буде гарантована ставка та змінна частина, яка залежить від працівника та прибутку, який він принесе бізнесу", - пояснюють експерти.

Найчастіше зарплати п'ятьма нулями вказуються у вакансіях на менеджерів з продажу, менеджерів по роботі з клієнтами, рієлторів, медіабаєрів.

"Але в більшості випадків для рядового співробітника такий дохід недосяжний. Тобто, цей прийом формує завищені очікування, і, як результат, розчарування претендента і роботодавця, від якого йде незадоволений працівник. Єдина мета таких маневрів - охоплення більшої кількості претендентів: чим вища зарплата, тим вище вакансія піднімається в результатах пошуку, і тим більше людей потрапляє у вирву найму", - зазначають експерти.

При цьому такі хитрощі в оголошеннях використовують не шахраї, а реальні роботодавці. Вони вказують рекордну зарплату найкращого співробітника і таким чином намагаються привернути більше уваги до себе.

Як швидко вирахувати такі хитрощі

Експерти відстежили питання та вирахували, що діапазон зарплати в рамках однієї вакансії може становити х3 - тобто у вакансії, де мінімальна ставка становить 15000 гривень, максимальна зарплата може бути 45000 гривень.

Вакансії, де діапазон ширший за х3, варто розглядати критично. Однак можуть бути винятки. Наприклад, у вакансіях викладачів англійської, де зарплата залежить від відпрацьованих годин, діапазон може бути 2500 до 15000 гривень.

Роботодавців закликали вказувати реальні зарплати та дотримуватися правил чесного найму. А претендентів просять уважніше розглядати вакансії та не соромитися питати у роботодавця:

З чого складається зарплата

За якими умовами вона нараховується

Що потрібно зробити, щоб її отримати

Які реальні зарплати зараз в Україні

Середня заробітна плата зараз в Україні - 15 000 гривень. Крім цього середнього показника варто враховувати інші чинники: спеціальність, область. Велику роль відіграє попит у кожному із сегментів. Наприклад, середня заробітна плата у продавця-консультанта - 12 000 гривень, але у 20% пропозицій - понад 16 000 гривень.

До десятки найпопулярніших професій зараз входять: