Поиск работы в Украине: какие профессии сейчас востребованы и сколько платят
Рынок работы в Украине значительно оживился и предложений стало намного больше. Как отмечают эксперты, впервые с начала войны количество предложений преодолело отметку в 60 тысяч вакансий. Украинские компании продолжают наем и открывают новые рабочие места.
Какие профессии сейчас более всего востребованы и какие платят зарплаты, рассказали эксперты Work.ua.
Где больше всего работы
По данным аналитиков, рынок работы в западных областях Украины почти полностью восстановился. В центральной части и на юге - восстановление идет очень активно. Прирост в январе составил:
Одесская - 26%
Хмельницкая - 23%
Харьковская - 20%
Сумская - 19%
Кировоградская - 18%
Лидерами по количеству размещенных вакансий стали Киевская, Львовская, Днепропетровская, Одесская и Ивано-Франковская области.
Какие профессии стали востребованы
Эксперты отмечают, что в агробизнесе уже есть оживление и началась подготовка к посевной компании и новому сельскохозяйственному сезону. В январе был самый большой рост в категории "Сельское хозяйство, агробизнес" - до +33%.
Также в пятерку самых популярных вакансий вошли:
- Бухгалтерия, аудит
- Недвижимость
- Управление персоналом, HR
- Красота, фитнес, спорт
Кроме того, заметно, что работодатели стараются восстановить и развивать свои предприятия, а для этого набирают больше специалистов. Например, стали чаще искать прорабов, руководителей сети магазинов, SMM-специалистов, механизаторов. Традиционно больше ищут менеджеров по продажам, продавцов-консультантов, бухгалтеров, водителей и поваров.
А что с зарплатами?
Несмотря на рост вакансий и наем сотрудников, бизнес не спешит поднимать заработные платы. Средняя зарплата в размере 15 000 гривен не увеличилась. По мнению экспертов, работодатели все еще находятся в режиме экономии и ожидания, как будут разворачиваться события в стране в конце зимы и в начале весны. И из-за этой неизвестности не спешат пересматривать зарплаты работникам.
Самые высокие оклады сейчас:
Медиабайер - 52 500 гривен
Водитель-международник - 42 500 гривен
Директор по маркетингу - 40 000 гривен
Руководитель отдела продаж - 37 500 гривен
Финансовый директор - 37 500 гривен
Рихтовщик - 34 500 гривен
Пятерку категорий с самой большой зарплатой в январе 2023 года возглавила сфера недвижимости - тут в среднем предлагают 30 000 гривен. Далее идет топ-менеджмент, руководство высшего звена - 25 000 гривен. Транспорт и автобизнес - 22 500 гривен. Продажа и закупки, сельское хозяйство и агробизнес - 20 000 гривен.
Украинский бизнес начал повышать зарплаты в первую очередь тем работникам, которые работают с людьми. Например, HR-специалистам.
Самые низкие зарплаты сейчас
Уборщики - 8 000 гривен
Музыкальный руководитель - 8 250 гривен
Посудомойщик - 8 500 гривен
Мастер производственного обучения - 8 925 гривен
Санитар - 9 000 гривен
Кстати, ранее мы писали о том, какие хитрости в объявлениях о работе используют работодатели.
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