Поиск работы в Украине: какие профессии сейчас востребованы и сколько платят

Рынок работы в Украине значительно оживился и предложений стало намного больше. Как отмечают эксперты, впервые с начала войны количество предложений преодолело отметку в 60 тысяч вакансий. Украинские компании продолжают наем и открывают новые рабочие места.

Какие профессии сейчас более всего востребованы и какие платят зарплаты, рассказали эксперты Work.ua.

Где больше всего работы

По данным аналитиков, рынок работы в западных областях Украины почти полностью восстановился. В центральной части и на юге - восстановление идет очень активно. Прирост в январе составил:

Одесская - 26%

Хмельницкая - 23%

Харьковская - 20%

Сумская - 19%

Кировоградская - 18%

Лидерами по количеству размещенных вакансий стали Киевская, Львовская, Днепропетровская, Одесская и Ивано-Франковская области.

Какие профессии стали востребованы

Эксперты отмечают, что в агробизнесе уже есть оживление и началась подготовка к посевной компании и новому сельскохозяйственному сезону. В январе был самый большой рост в категории "Сельское хозяйство, агробизнес" - до +33%.

Также в пятерку самых популярных вакансий вошли:

Бухгалтерия, аудит

Недвижимость

Управление персоналом, HR

Красота, фитнес, спорт

Кроме того, заметно, что работодатели стараются восстановить и развивать свои предприятия, а для этого набирают больше специалистов. Например, стали чаще искать прорабов, руководителей сети магазинов, SMM-специалистов, механизаторов. Традиционно больше ищут менеджеров по продажам, продавцов-консультантов, бухгалтеров, водителей и поваров.

А что с зарплатами?

Несмотря на рост вакансий и наем сотрудников, бизнес не спешит поднимать заработные платы. Средняя зарплата в размере 15 000 гривен не увеличилась. По мнению экспертов, работодатели все еще находятся в режиме экономии и ожидания, как будут разворачиваться события в стране в конце зимы и в начале весны. И из-за этой неизвестности не спешат пересматривать зарплаты работникам.

Самые высокие оклады сейчас:

Медиабайер - 52 500 гривен

Водитель-международник - 42 500 гривен

Директор по маркетингу - 40 000 гривен

Руководитель отдела продаж - 37 500 гривен

Финансовый директор - 37 500 гривен

Рихтовщик - 34 500 гривен

Пятерку категорий с самой большой зарплатой в январе 2023 года возглавила сфера недвижимости - тут в среднем предлагают 30 000 гривен. Далее идет топ-менеджмент, руководство высшего звена - 25 000 гривен. Транспорт и автобизнес - 22 500 гривен. Продажа и закупки, сельское хозяйство и агробизнес - 20 000 гривен.

Украинский бизнес начал повышать зарплаты в первую очередь тем работникам, которые работают с людьми. Например, HR-специалистам.

Самые низкие зарплаты сейчас

Уборщики - 8 000 гривен

Музыкальный руководитель - 8 250 гривен

Посудомойщик - 8 500 гривен

Мастер производственного обучения - 8 925 гривен

Санитар - 9 000 гривен