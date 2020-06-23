Взрыв дома на Позняках: жители рассказали о запахе газа накануне

Взрыв дома в Киеве (фото: РБК-Украина)

Жильцы взорвавшегося дома рассказали свои версии трагедии

Жители взорвавшегося дома на Позняках по адресу Соломии Крушельницкой 1/5 рассказали о своих версиях трагедии. Напомним, 21 июня на десятом этаже раздался взрыв, из- за которого из строения вынесло почти четыре этажа.

Жительница дома Оксана Ходулич сообщила, что накануне взрыва у большинства людей в подъезде сняли газовые счетчики и вместо них поставили заглушки-трубочки. Вероятно, эта конструкция не соответствовала правилам техники безопасности.

"Я слышала запах. Он был ванной и туалете, шел от вентиляции и на кухне. Я думала, что это так травили тараканов, поэтому и запах. Но не могли так травить тараканов, ведь запах был каждый день и шкафчики на кухне постоянно наполнялись этим запахом", - рассказала другая жительница дома Татьяна Алексеевна изданию "Апостроф".

По ее словам, если заглушка слетала, то газ в квартире шел на полную мощность.

"Когда заглушку ставили мне, я попросила мастера, чтобы он это место намазал мылом и включил газ, чтобы проверить пропускает или нет. Если бы не попросила, он бы ушел. Но все ли сделали так, как сделала я?" - отметила женщина Татьяна.

Также стали известны подробности о жительнице квартиры, в которой произошел взрыв. Там жила Людмила Яковлевна, но она вела здоровый образ жизни, ездила в Индию на духовные практики, поэтому версию о суициде не рассматривают.

Отметим, что ранее житель этого дома Николай рассказал, что всю вину за произошедшее хотят повесить именно на эту пожилую женщину, а не сотрудников Киевгаза, которые накануне были в доме.

Напомним, что , взрыв в 10-этажном доме на улице Соломии Крушельницкой, 1/5, произошел утром 21 июня. По предварительной версии, взорвалась газовоздушная смесь. В результате повреждено 40 квартир одного подъезда, где зарегистрировано 125 человек. Полностью разрушены 16 квартир с 9 по 4 этаж.

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Автор: Людмила Жукова