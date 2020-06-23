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Пішли тріщини по стінах: сусіди будинку, що вибухнув у Києві бояться йти додому

STYLERЖиття    23.06.2020 - 17:37
Пішли тріщини по стінах: сусіди будинку, що вибухнув у Києві бояться йти додому
Люди з сусіднього будинку, що вибухнув у Києві говорять про тріщини на стінах (колаж: РБК-Україна)

Сусіди будинку, що вибухнув у Києві розповіли про тріщини на стінах

Мешканці сусіднього будинку в Києві на Позняках, де стався вибух, боятися ночувати у своїх квартирах. Вони говорять про те, що через вибух в їх будинку пішли тріщини. При цьому комісія будинок ще не перевіряла на аварійність.

Мешканець будинку на проспекті Григоренка 41 Андрій Максимов розповів, що вибух був дуже потужний. При цьому під час інциденту він знаходився у себе вдома з дитиною. За його словами, будинок трясло і у сусідів вилетіли шибки.

З дому на Крушельницької 1/5 також завалилася стіна на 7 поверх їхнього будинку. При цьому людям дозволили заселитись у будинок, але не надали жодних документів про те, що була проведена експертна оцінка стану будівлі. Про це Максимов написав на своїй сторінці в Facebook.

"Сьогодні були написані мною і мешканцями будинку заяви в ЖЕК, гаряча лінія КМДА, урядова гаряча лінія. Ніхто нічого про стан будинку не знає і, мабуть, про те, що цей будинок вибуховою хвилею зачепило теж", - написав він.

Інша мешканка будинку на проспекті Григоренка 41 Тамара Кудрявченко в Facebook написала, що на другому і на третьому (її поверх) поверсі виявлені тріщини в стінах. При цьому раніше цих тріщин не було.

"Також повело шахту ліфта, їздити на ньому небезпечно. Ніякої документальної експертизи від комісії ми поки не отримали, тільки на словах", - зазначила дівчина.

Вона показала фото і відео зі свого будинку (проспект Григоренка 41).

ушкодження нашого будинку на секундочку

Опубліковано Тамарою Кудрявченко Вівторок, 23 червня 2020 р.

Нагадаємо, мешканці будинку, що вибухнув, розповіли свої версії трагедії.

Раніше у мережі з'явилося відео, на якому зафіксовано два вибухи на Позняках.

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Автор: Роман Мирончук

Теги Новини України КиївВибух
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