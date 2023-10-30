Пошкоджено майже всі органи. Що відомо про померлого в лікарні працівника "Нової пошти"
Внаслідок удару російської балістичної ракети С-300 по терміналу "Нової пошти" загинули шестеро чоловіків. 30 жовтня кількість жертв зросла - у лікарні помер 25-річний чоловік.
РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на слова в.о. генерального директора медзакладу Костянтин Лобойко Суспільному Харків.
Мав пошкодження майже всіх органів
За словами медиків, цей хлопець був одним з найтяжчих з усіх поранених.
"У нього були пошкодження майже всіх органів. За його життя ми боролися з першої хвилини, як він надійшов. При госпіталізації він був у вкрай тяжкому стані, проводилась первинна легенево-серцева реанімація на догоспітальному етапі, він лишався весь час дуже тяжкий", - каже Лобойко.
Попри це лікарям вдалося зняти чоловіка зі штучної вентиляції легень та поспілкуватися з ним. Однак не завжди все залежить лише від медицини.
Померлий співробітник втратив багато крові та фактично весь час перебував у стані шоку.
В якому стані інші співробітники "Нової пошти"
Станом на 30 жовтня у лікарні перебувають 11 з 16 поранених. Серед них єдиний, хто залишається в реанімації, - 30-річний чоловік.
"Один залишається в реанімації, у відділенні інтенсивної терапії, доволі тяжкий ще пацієнт. І дев'ять перебувають в хірургічному відділенні - там всі пацієнти стабільні. Хтось легкий, хтось середнього ступеня тяжкості", - каже в.о. генерального директора медзакладу.
Одного пацієнта також перевели з реанімації до нейрохірургічного відділення. У нього було уламкове поранення черепа з пошкодженням головного мозку. Але хлопець іде на поправку, може сам дихати, ковтати та рухати кінцівками.
Нагадаємо, що ввечері 21 жовтня росіяни завдали удар по терміналу "Нової пошти" в Харківській області.
Компанія виплатила матеріальну допомогу сім'ям загиблих співробітників у розмірі 70 000 гривень кожній.
У родині одного із загиблих співробітників на початку жовтня народився син, тому "Нова пошта" до повноліття виплачуватиме 10 000 гривень щомісяця та надасть грант на навчання у розмірі 12 500 доларів.
Крім того, компанія взяла на себе усі витрати та організацію поховання.
Раніше ми також переповідали спогади сімей про загиблих співробітників компанії.
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