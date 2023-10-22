Обстріл "Нової пошти" під Харковом: деталі та наслідки атаки росіян
Російські війська ввечері 21 жовтня вдарили по терміналу "Нової пошти" у селі Коротич у Харківському районі. Внаслідок цинічної атаки росіян є жертви та поранені.
Що відомо про наслідки обстрілу Харківської області - у матеріалі РБК-Україна нижче.
При підготовці матеріалу використовувалися джерела: Telegram глави Харківської ОВА Олега Синєгубова, Повітряних сил ЗСУ, Офісу генпрокурора, Facebook президента Володимир Зеленського та управління ДСНС Харківської області.
Коли вдарили росіяни
Вчора після 22:00 у Харківській області оголосили повітряну тривогу. Відразу після цього у Харкові та околицях пролунали вибухи. За даними правоохоронців, окупанти вдарили близько 22:15.
Першим про удар по терміналу "Нової пошти" повідомив президент Володимир Зеленський. Він показав відео з місця "прильоту" та повідомив про перших жертв.
Чим били окупанти
Пізніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розкрив деталі трагедії. За його словами, окупанти вдарили ракетами С-300.
Повітряні сили ЗСУ також підтверджують, що окупанти в ніч з 21 на 22 жовтня атакували Україну керованими зенітними ракетами С-300. Їх випускали з Бєлгородської області РФ та тимчасово окупованої території Донецької області.
Фото: окупанти вдарили ракетами С-300 (facebook.com/DSNSKHARKIV)
Наслідки та постраждалі
Внаслідок ворожого удару сталась пожежа на площі близько 300 квадратних метрів. Термінал "Нової пошти" майже повністю зруйнований, пошкоджено вантажні автомобілі.
#Russia attacked the #Kharkiv region with missiles, destroying the Nova Poshta postal terminal.— MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) October 21, 2023
At least 6 people were killed, and 14 were injured. The rescue operation is ongoing.#RussiaIsATerroristState pic.twitter.com/DvfN0rteZ5
За останніми даними, через ракетний удар загинули шестеро осіб. Ще 16 людей отримали поранення, семеро з них у важкому стані. Поліція та місцева влада наголошує, що всі постраждалі - цивільні, співробітники пошти.
Правоохоронці відкрили кримінальну справу за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Фото: внаслідок обстрілу загинуло 6 осіб (t.me/pgo_gov_ua)
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