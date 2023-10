Обстріл "Нової пошти" під Харковом: деталі та наслідки атаки росіян

При підготовці матеріалу використовувалися джерела: Telegram глави Харківської ОВА Олега Синєгубова, Повітряних сил ЗСУ, Офісу генпрокурора, Facebook президента Володимир Зеленського та управління ДСНС Харківської області.

Коли вдарили росіяни

Вчора після 22:00 у Харківській області оголосили повітряну тривогу. Відразу після цього у Харкові та околицях пролунали вибухи. За даними правоохоронців, окупанти вдарили близько 22:15.

Першим про удар по терміналу "Нової пошти" повідомив президент Володимир Зеленський. Він показав відео з місця "прильоту" та повідомив про перших жертв.

Чим били окупанти

Пізніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розкрив деталі трагедії. За його словами, окупанти вдарили ракетами С-300.

Повітряні сили ЗСУ також підтверджують, що окупанти в ніч з 21 на 22 жовтня атакували Україну керованими зенітними ракетами С-300. Їх випускали з Бєлгородської області РФ та тимчасово окупованої території Донецької області.

Фото: окупанти вдарили ракетами С-300 (facebook.com/DSNSKHARKIV)

Наслідки та постраждалі

Внаслідок ворожого удару сталась пожежа на площі близько 300 квадратних метрів. Термінал "Нової пошти" майже повністю зруйнований, пошкоджено вантажні автомобілі.

#Russia attacked the #Kharkiv region with missiles, destroying the Nova Poshta postal terminal.



At least 6 people were killed, and 14 were injured. The rescue operation is ongoing.#RussiaIsATerroristState pic.twitter.com/DvfN0rteZ5