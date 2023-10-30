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Кількість жертв через удар по терміналу "Нової пошти" під Харковом зросла

Україна, Понеділок 30 жовтня 2023 10:13
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Кількість жертв через удар по терміналу "Нової пошти" під Харковом зросла Фото: кількість жертв через удар по терміналу "Нової пошти" під Харковом зросла (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У лікарні помер один із постраждалих після удару по терміналу "Нової пошти" під Харковом 21 жовтня. Хлопцеві було 25 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Чоловік 25 років, який був госпіталізований до медичного закладу внаслідок удару окупантів по терміналу "Нової пошти", сьогодні вранці помер у лікарні", - розповів він.

Голова ОВА зазначив, що російські окупанти, вдаривши по "Новій пошті", забрали життя вже 7 людей.

"Ще 12 - проходять лікування, 2 з них - в реанімації", - додав Синєгубов.

Обстріл терміналу "Нової пошти" під Харковом

Пізно ввечері 21 жовтня російська армія вдарила по терміналу "Нової пошти" у селі Коротич під Харковом. Для атаки окупанти використали ракети С-300. Спочатку повідомлялося про шістьох загиблих та 17 поранених. Внаслідок обстрілу спалахнула пожежа, термінал майже повністю зруйнований. Докладніше про трагедію - у матеріалі РБК-Україна.

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