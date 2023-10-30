"У працівників не було шансів". Спогади рідних про хлопців, які загинули на "Новій пошті" (фото)
21 жовтня Росія вдарила ракетам С-300 по терміналу "Нової пошти" в селі Коротич Харківської області. Як наслідок вісім співробітників компанії перебувають у важкому стані, шість із них у реанімації. Іще семеро чоловіків загинули.
РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на BBC переповідає спогади сімей про тих хлопців, які загинули внаслідок ракетної атаки.
"У них не було шансів добігти до укриття"
Відомо, що Росія випустила ракети С-300 з Бєлгородської області. З такої короткої відстані вони досягають цілі за 40 секунд, і збити їх дуже складно.
Термінали "Нової пошти" зазвичай зачиняються, коли лунає сигнал повітряної тривоги. У ту ніч у вантажному терміналі працювало 33 людини, кажуть в компанії.
"Укриття розташоване біля входу - до нього 20 метрів, півтори хвилини швидким кроком, а якщо людина працює в кінці термінала - хвилини чотири. Втім, приліт стався за секунди до оголошення тривоги. На жаль, у працівників не було шансів добігти до укриття", - пояснюють у "НП".
Що відомо про загиблих на "Новій пошті"
Під час ракетного удару загинули:
- Олександр Темніков, 31 рік
- Дмитро Герасічкін, 30 років
- Артем Акопов, 21 рік
- Олександр Біжанов, 22 роки
- Владислав Панков, 28 років
- Олексій Єрмола, 23 роки
23-річний Олексій навчався в Харківському національному університеті радіоелектроніки. Він мав стати розробником комп'ютерних ігор. До слова гімназію, яку закінчив Олексій, росіяни також розбили під час авіаударів.
Викладач хлопця Сергій Шейко каже, що в нього були хороші здібності до роботи з музикою. Олексій влаштувався на "Нову пошту", щоб самостійно оплачувати навчання на магістратурі, оскільки роботу за фахом було важко знайти.
Побачивши фото в новинах, Шейко відразу впізнав свого студента.
"Моторошно видаляти цей контакт… У цей момент наче остаточно прощаєшся з людиною", - каже він.
Фото, яке з'являлося в Шейка на телефоні, коли йому дзвонив Олексій (фото: bbc.com)
30-річний Дмитро Герасічкін за три тижні до ракетного удару став батьком. У нього народився син Роман. Для батьків Дмитро був єдиним сином
"У нього було багато друзів, він умів знайти спільну мову з усіма. Був простою людиною, любив життя, завжди на позитиві. Ніколи в житті навіть мухи не образив. Був дуже чесним і справедливим", - каже двоюрідний брат Герасічкіна.
"Нова пошта" зобов'язалася щомісяця виплачувати по 10 тисяч гривень дитині Дмитра, а також надати йому грант на навчання сумою 12 500 доларів.
22-річний Олексій Біжанов навчався в Харківському авіаційному інституту. Його батьки розлучені, син жив із мамою. Його тітка каже, що Олексій був для неї головною підтримкою в житті.
"Він теж підтримував її у всьому. Якщо виникали труднощі, казав - не переживай, ми все здолаємо, ми переживемо, це завжди допомагало їм вистояти", - каже Валентина Василівна.
На поховання Олексія прийшло все село в Харківській області, звідки він родом. Його тітка розповідає, що відтоді мати щодня приходить на могилу сина.
Олексій Біжанов був єдиним сином у сім'ї (фото: bbc.com)
Серед загиблих працівників також були 28-річний Владислав Панков і Артем Акопов. Він став наймолодшою жертвою атака - Артему лише 21 рік.
У 31-річного Олександра Темнікова, залишилася сестра та цивільна дружина.
Сьогодні стало відомо, що кількість жертв через удар по "Новій пошті" зросла. У лікарні помер 25-річний чоловік.
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