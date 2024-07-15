Пошкодять поверхню: 5 речей, які не можна робити з антипригарним посудом

Використовувати максимальний вогонь

Щоб розігріти посуд з антипригарним покриттям, рекомендують обирати вогонь низького або середнього рівня - інакше матеріал швидше зіпсується. Якщо ви випадково увімкнули сильний вогонь один чи два рази, все буде гаразд, але не варто робити це звичкою.

Мити антипригарний посуд у посудомийній машині

Також дуже важливо мити пательні з антипригарним покриттям та інший посуд з такою поверхнею вручну.

Вважається, що температура і хімічні речовини, що містяться в мийних засобах для посудомийних машин, можуть погіршити якість покриття антипригарного посуду.

Тож краще витратити додатковий час, щоб вимити такий посуд вручну, без використання абразивних матеріалів.

Мити антипригарний посуд гарячою водою чи окропом

Досить часто посуд з антипригарним покриттям хочеться вимити одразу після приготування - або гарячою водою, для кращого очищення. Проте висока температура води, навіть при ручному митті, може пошкодити якість покриття.

Використовувати антипригарні кулінарні спреї

Для того, щоб антипригарний посуд використовувався якнайдовше, радять уникати кулінарних спреїв, що створюють додаткове антипригарне покриття.

Хоча вам може здатися, що вони роблять пательню менш липкою, вони сприяють швидкому зношенню покриття.

Використовувати металеві лопатки та ложки

Якщо ви хочете, щоб ваш антипригарний посуд служив довго, радять відкласти металеві лопатку та ложку в глибину шухляди, оскільки металеві прилади спричиняють зношування антипригарного покриття. Натомість рекомендують використовувати дерев'яні лопатки.

Це також означає, що потрібно уникати використання виделок і ножів для нарізання безпосередньо в посуді з антипригарним покриттям.

Хоча у вас може виникнути спокуса спробувати їжу на смак, краще використовуйте силіконову або дерев'яну лопатку, переклавши шматочок на тарілку.