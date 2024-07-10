Доведеться заточувати зайвий раз: 7 помилок при догляді за ножами

Певно, найбільш необхідне кухонне приладдя - кухонні ножі - нерідко оминають увагою. Та деякі помилки в догляді можуть призвести до пошкодження металу та тупіння леза.

Про те, як доглядати за кухонними ножами правильно і яких помилок уникати, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Real Simple .

Залишати ніж мокрим після миття

Радять завжди тримати напоготові сухий рушник або серветку з мікрофібри, щоб висушити ніж одразу після миття. Адже, якщо залишити ніж сушитися на повітрі, він може швидше затупитися або навіть заіржавіти.

Крім цього, з такої ж причини не рекомендують замочувати ножі надовго - навіть сильно забруднені.

Мити ножі в посудомийній машинці

Як правило, будь-який інструмент, який повинен бути гострим, не повинен проходити через цикл миття посуду, який може затупити і пошкодити леза. Тому миття кухонних ножів в посудомийній машині вважають однією з найбільших помилок.

Натомість радять завжди мити ніж вручну, щоб переконатися, що він чистий - і одразу ж витирати насухо.

Зішкрібати продукти ножем з обробної дошки

Не рекомендують зішкрібати продукти з обробних дощок гострим боком ножа - краще використовувати зворотний бік, щоб не затупити ніж.

Ви також можете використовувати натомість спеціальний скребок або лопатку - використовуючи ніж лише для нарізання, а не для перенесення продуктів.

Використання неправильного ножа для продуктів

Якщо ви обираєте супердешевий ніж, він може затупитися після кількох використань. Водночас високоякісні ножі вимагають ретельного догляду і більшої уваги. Проте справа не лише в якості матеріалу.

Існують ножі для різних типів продуктів - з пилочкою та без, а також різні за товщиною. Використання невідповідного ножа буде призводити до його швидкого затупіння.

Нарізання кислих продуктів ножем для м'яса

Ще однією з найбільших помилок вважають використання хорошого ножа для нарізання кислих продуктів, таких як помідори, лимони та цитрусових.

Кислотність може роз'їдати метал леза, що може призвести до більш швидкого зносу ножа.

Тому краще використовувати зубчасті ножі з кислотостійкими продуктами. Однак, канавки між лезом ножа не повинні бути надто гострими.

Нерегулярне заточування ножів

Ножі потребують загострення, щоб виконувати свою роботу. Проте іноді лезо недостатньо загострюють - або роблять це вкрай рідко.

Рекомендують гострити ножі щонайменше двічі на рік. Це можна зробити самостійно - дотримуючись правил безпеки, або віднести їх до майстра.

Зберігання ножів в щільній металевій підставці

Зберігання ножів у щільних підставках - таких як підставки для посуду - вістрям донизу може зігнути або затупити леза.

Аби уникнути цього, кухонні ножі рекомендують зберігати на магнітній стрічці, в коркові шухляді або підставці для ножів, або на рівній поверхні в спеціальному чохлі.