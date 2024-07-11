5 продуктів, які не можна готувати в посуді з неіржавної сталі

Посуд, а особливо пательні з неіржавної сталі - це поєднання витонченого вигляду та міцної конструкції. Завдяки цьому такий посуд може впоратися з широким спектром кулінарних завдань. Однак неіржавна сталь не позбавлена своїх особливостей та обмежень.

Про те, що краще не готувати в неіржавному посуді, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Real Simple .

Томатний соус

Висококислі продукти і страви - такі як томатний соус - з часом можуть вступати в реакцію з неіржавною сталлю (або, як її інколи називають, нержавіючою), що призводить до зміни кольору матеріалу.

Також можливе вимивання нікелю та хрому з нержавіючої сталі - залежно від стану пательні чи каструлі.

Тож для соусів з помідорів та томатної пасти краще використовувати посуд, що не вступатиме з продуктами в реакцію, наприклад, емальований, чавунний або з антипригарним покриттям.

Яйця

Яйця мають властивість міцно прилипати до поверхонь з неіржавної сталі, особливо якщо пательня не була належним чином розігріта і змащена.

Використання антипригарної сковорідки або добре промасленої чавунної сковорідки, яка використовується не вперше, зазвичай є кращим вибором для приготування яєчні.

Млинці

При приготуванні на пательні з неіржавної сталі млинці - особливо тонкі, ніжні млинчики - також можуть прилипати до поверхні і не перевертатися.

Як і для яєчні, для приготування млинців радять використовувати пательню з антипригарним покриттям або з чавуну.

Стейк

Попри те, що пательня з нержавіючої сталі може витримати відносно високу температуру, для смаження на великому вогні краще використовувати спеціальну пательню-гриль або антипригарний посуд з товстими стінками.

Це допоможе отримати хрустку скоринку та кращий смак, рівномірно просмаживши м'ясо. До того ж стейк, приготований у відповідному посуді, залишає набагато менше слідів, ніж стейк, приготований на пательні з неіржавної сталі.

Риба

Хоча рибу можна готувати на пательні з неіржавної сталі, ніжне філе може прилипнути до поверхні і розпастися при перевертанні.

Щоб уникнути непотрібних складнощів в приготуванні, краще готувати рибу в чавунній пательні з антипригарним покриттям або ретельно змащеній олією, а не в посуді з нержавіючої сталі.