Повредят поверхность: 5 вещей, которые нельзя делать с антипригарной посудой

Использовать максимальный огонь

Чтобы разогреть посуду с антипригарным покрытием, рекомендуют выбирать огонь низкого или среднего уровня - иначе материал скорее испортится. Если вы случайно включили сильный огонь один или два раза, все будет хорошо, но не следует делать это привычкой.

Мыть антипригарную посуду в посудомоечной машине

Также очень важно мыть сковороду с антипригарным покрытием и другую посуду с такой поверхностью вручную.

Считается, что температура и химические вещества, содержащиеся в моющих средствах для посудомоечных машин, могут ухудшить качество покрытия антипригарной посуди.

Так что лучше потратить дополнительное время, чтобы вымыть такую посуду вручную, без использования абразивных материалов.

Мыть антипригарную посуду горячей водой или кипятком

Довольно часто посуду с антипригарным покрытием хочется вымыть сразу после приготовления - или горячей водой, для лучшей очистки. Однако высокая температура воды, даже при ручном мытье, может повредить качество покрытия.

Использовать антипригарные кулинарные спреи

Для того чтобы антипригарная посуда использовалась как можно дольше, советуют избегать кулинарных спреев, создающих дополнительное антипригарное покрытие.

Хотя вам может показаться, что они делают сковороду менее липкой, они способствуют быстрому износу покрытия.

Использовать металлические лопатки и ложки

Если вы хотите, чтобы ваша антипригарная посуда служила долго, советуют отложить металлические лопатку и ложку в глубину ящика, поскольку металлические приборы приводят к износу антипригарного покрытия. Вместо этого рекомендуют использовать деревянные лопатки.

Это также означает, что следует избегать использования вилок и ножей для нарезки непосредственно в посуде с антипригарным покрытием.

Хотя у вас может возникнуть соблазн попробовать еду по вкусу, лучше используйте силиконовую или деревянную лопатку, переложив кусочек на тарелку.