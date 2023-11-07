"Бідолашна панночка": Фаріон відреагувала на звинувачення Пташки і назвала її подругою Медведчука

Ірина Фаріон не припиняє заходити за межі і продовжує не коректно висловлюватися про українських захисників. Цього разу під "гарячу руку" потрапила Катерина Поліщук, яка назвала жінку "проектом кремля".

Про те, що саме Ірина написала про Пташку, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram -канал Фаріон.

Фаріон назвала Пташку подругою Медведчука

Після гучних та образливих заяв мовознавиці про російськомовних воїнів, на Фаріон ополчилися захисники та відомі українці загалом, адже такі висловлювання не є доречними. Особливо зараз.

Її слова зачепили захисників України сильно, адже такою поведінкою вона лише провокує нові скандали та відволікає українців від більш важливих справ та проблем, які можуть коштувати чийогось життя.

І варто зазначити, що це коштує життя тих, хто на фронті і хто може говорити будь-якою мовою.

До Фаріон звернувся командир "Азову" і висловив все, що думає, а слідом за ним емоційний допис написала Поліщук. Реакцію від науковиці чекати довго не довелося.

Ірина написала цілий пост у своєму Telegram-каналі, де вона каже, що думає про військову дівчину.

"Падоньку! "Пташка" з Азовсталі назвала мене "проектом кремля". Бачу, що в "пташки" почався синдром надєньки савченко. А може, ця "пташка" кави з "гардоном" випила, і він їй це у вушко шептув з методички Медведчука. Бідолашна панночка. Свят. Свят. Свят. Порятуйте її хтось. Цікаво, що ця панночка читала з моїх праць, скільки моїх програм бачила, про скільки україноцетричних проєктів чула? Гарна подруга в надєнькі від Медведчука. Співчуваю. І такі метаморфози бувають", - пише жінка.

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Та й сама Поліщук в черговий раз не змовчала і додала скриншот цього допису про неї у stories в Instagram з особистим коментарем.

"Ох, не на тих ти, бабусю, напала. Ох не на тих. Ох, не за тих ти воюєш, бабусю. Не за тих", - написала Катерина.

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