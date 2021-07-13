Пощады от погоды не ждите: какие области раскалит в ближайшие дни до 37 градусов

Во вторник, 13 июля, грозами охватит западные, южные и центральные области. Остальные регионы – без осадков. Ночью ожидается от +16 до +19 градусов. Днем на востоке, севере и юге прогреется до +30 +32 градусов, в центральной части от +29 до +31 градуса, на западе ожидается от +27 до +30 градусов.

В Киеве 13 июля синоптики прогнозируют грозу, ночью в столице +18 +20 градусов, днем +30 +32 градуса.

Карта погоды в Украине на вторник, 13 июля

В среду грозовой циклон снова отступит и над всей территорией Украины воцарится палящее солнце. Ночью ожидается от +17 до +19 градусов, днем температура снова пойдет вверх: на западе до +32 градусов, в центре, на севере и юге от +29 до +34 градусов, на востоке до +33 +35 градусов.

В Киеве 14 июля будет сухо, возможно небольшое усиление ветра. Ночью в столице +18 +20 градусов, днем от +32 до +34 градусов.

Карта погоды в Украине на среду, 14 июля

В четверг, 15 июля, небольшие грозы пройдут только на западе страны, в остальных регионах будет сухо. Возможно небольшое усиление ветра. Ночью от +17 до +20 градусов. Днем на западе +30 +32 градуса, в центре, на севере и юге от +31 до +34 градусов, на востоке до +35 градусов.

В Киеве 15 июля без осадков, сухо. Ночью +18 +20 градусов, днем ожидается +32 +34 градуса.

Карта погоды в Украине на четверг, 15 июля

В пятницу, 16 июля, кратковременные грозы и дожди прогнозируются только в отдельных областях на западе, по всей остальной территории страны – сухо. Ночная температура поднимется еще выше: на западе до +20 градусов, в центре и на севере до +22 градусов, на юге и востоке до +24 градусов. Днем в западных областях +29 +31 градус, в центре и на севере до +30 +33 градуса, на юге и востоке до +35 градусов.

В Киеве 16 июля небольшая облачность, без осадков. Ночью +20 +22 градуса, днем в столице ожидается до +33 градусов.

Карта погоды в Украине на пятницу, 16 июля

В субботу, 17 июля, кратковременные дожди и грозы ожидаются во Львове, Ивано-Франковске и Закарпатье. Во всех остальных областях – сухо. Ночная температура будет колебаться от +20 до +24 градусов, днем ожидается на западе +29 +31 градус, в центре и на севере +31 +33 градуса, на юге и востоке до +35 градусов. В Херсоне синоптики прогнозируют до +37 градусов.

В Киеве 17 июля без осадков, возможно усиление ветра. Ночью в столице +20 +22 градуса, днем от +31 до +33 градусов.

Карта погоды в Украине на субботу, 17 июля

По прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня для издания "Факты", самая сильная жара ожидается в Херсонской области. После 20 июля температура воздуха немного спадет благодаря грозам и сильным дождям, но последняя неделя июля будет жаркой – на уровне +30 +32 градуса.