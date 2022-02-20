Что посеять на рассаду уже сейчас, чтобы летом собрать богатый урожай

В это время чаще всего высевают овощи для теплиц и открытого грунта, а также цветы, которые порадуют ваш глаз с мая аж до первого снега.

Лучше всего подойдет южный или юго-восточной подоконник, а радиаторы отопления нужно прикрыть толстой тканью. Оптимальная для большинства культур температура +20…+22. Не помешает установить фитолампы.

Какие овощи можно посеять в конце февраля

Еще не поздно высевать томаты, перцы и баклажаны, которые будут выращиваться в необогреваемых теплицах. Рассаду нужно будет пересадить на постоянное место уже через 55-60 дней.

Баклажаны, перцы на рассаду лучше высеять в отдельные горшочки. Эти культуры - большие неженки, плохо переносят пересадку. А вот томаты отлично переносят пересадку - их обязательно выращивают с пикировкой.

Можно посеять белокочанную капусту ранних сортов. Пикировать сеянцы не нужно, и уже через 30 дней всходы можно пересаживать на грядку, предусмотрев защиту от возможных заморозков.

Лук-порей тоже можно посеять в маленькие стаканчики по одному, так как он плохо переносит пересадку. Это же относится к корневому сельдерею. А вот черешковый можно посеять в общий контейнер, а затем немного проредить.

Высеиваем цветы

В феврале на рассаду сеют петунию, прострел, виолу, бальзамин, кобею, колеус, лобелию, сальвию, статицу, тунбергию, цинерарию, гвоздику шабо, дельфиниум, аквилегию, примулу, люпин.