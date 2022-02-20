Що посіяти на розсаду вже зараз, щоб влітку зібрати багатий урожай

В цей час найчастіше висівають овочі для теплиць і відкритого грунту, а також квіти, які порадують ваше око з травня аж до першого снігу.

Найкраще підійде південне або південно-східне підвіконня, а радіатори опалення треба прикрити товстою тканиною. Оптимальна для більшості культур температура +20 ... +22. Не завадить встановити фітолампи.

Які овочі можна посіяти в кінці лютого

Ще не пізно висівати томати, перці і баклажани, які будуть вирощуватися в теплицях. Розсаду потрібно буде пересадити на постійне місце вже через 55-60 днів.

Баклажани, перці на розсаду краще висіяти в окремі горщики. Ці культури - великі ніжинки, вони погано переносять пересадку. А ось томати відмінно переносять пересадку - їх обов'язково вирощують з пікіровкою.

Можна посіяти білокачанну капусту ранніх сортів. Пікірувати сіянці не потрібно, і вже через 30 днів сходи можна пересаджувати на грядку, передбачивши захист від можливих заморозків.

Цибулю-порей теж можна посіяти в маленькі стаканчики по одному, так як вона погано переносить пересадку. Це ж відноситься до кореневої селери. А ось черешкову можна посіяти в загальний контейнер, а потім трохи прорідити.

Висіваємо квіти

У лютому на розсаду сіють петунію, простріл, віолу, бальзамін, кобею, колеус, лобелію, сальвію, статицю, тунбергію, цинерарію, гвоздику шабо, дельфініум, аквилегію, примулу, люпин.