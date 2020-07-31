Что посеять в конце лета, чтобы успеть собрать урожай: посевной календарь на август

Посевной календарь на август 2020 подскажет любителям выращивать на своем приусадебном участке овощи, фрукты, ягоды и зелень, в какие дни лучше не заниматься садом и огородом, а какие - станут благоприятными для того или иного вида растений.

Причем специалисты говорят, если следовать фазам Луны, которая влияет на богатство нашего урожая, даже в августе можно сеять и садить некоторые культуры, пишет radiotrek.

Тем более, что климат в Украине меняется и осенью еще долго сохраняется почти летнее тепло. Кроме того, грядками можно заниматься и в условиях теплицы. А некоторые многолетние садовые культуры дадут урожай уже на следующий год.

Благоприятные дни для посева (посадки) растений в августе 2020

Корнеплоды

Картофель, батат, топинамбур 10-12, 15, 16

Морковь, пастернак 1, 2, 28, 29

Свекла 1, 2, 28, 29

Редис, редька, репа 8-12, 15, 16

Луковые

Лук на зелень, шнитт-лук (с тонкими стеблями) 1, 20-29

Овощи к столу и хранение

Помидоры, физалис 1, 23-29

Сладкий, острый и декоративный перец 1, 22-27

Огурцы 23-27

Ранняя, пекинская, кале, листовая капуста 1, 22-25, 28, 29

Кабачки, патиссоны, тыква 1, 22-29

Стручковые 13, 14, 23-28

Кукуруза 1, 22-29

Мицелий (грибы) 20, 23-25

Зелень и травы

Листовые и качанные салаты 5-7, 20-27

Руккола, кресс и другие острые салаты 5-9

Листовая горчица 5-7

Шпинат, щавель 5-7, 23-27

Мангольд (листовая свекла) 5-7

Петрушка, кориандр и укроп 1, 5-7, 20-29

Пряные травы (базилик, майоран, розмарин, тимьян и др.) 5-7, 20-29

Лекарственные травы 10-12, 15, 16, 22

Ягодно-фруктовый сад

Земляника и клубника 1, 13, 14, 22-25, 27-29

Малина, смородина, крыжовник 1, 2, 23-25, 28, 29

Калина, шиповник, боярышник, облепиха 7-9, 23-27

Виноград 5-7, 13, 14, 23-25

Декоративные растения

Газоны и почвопокровные 1, 2, 21-23, 26-29

Однолетники 1, 2, 20-23, 27-29

Луковичные и клубневые 1, 10-12, 15, 16

Травянистые многолетники 10-12, 15, 16, 22

Хвойные 17, 18

Живые изгороди 17, 18

Кустарники и деревья 17, 18, 20-23

Лианы 1, 2, 13, 14, 20-23, 25-29

Неблагоприятные дни для посева, посадки и пересадки любых растений 3, 4, 18, 19, 30, 31

Другие садово-огородные работы

Прополка, борьба с сорняками 1, 3-5, 19

Обработка почвы 2-4, 24, 26

Проращивания семян 1, 2, 5-7, 10-13, 15, 16, 22-25, 28, 29

Пикирование рассады 10-12

Поливы 1-3, 5-7, 10-12, 15, 16, 22-25, 28, 29

Подкормки 1, 2, 5-7, 10-12, 15, 16, 24, 25, 28, 29

Закладка компоста, зеленых удобрений 18

Прищипка и пасынкование 7-9, 17-19, 25

Обрезка и формирование 7-9, 17, 18, 25, 26, 28

Борьба с вредителями и болезнями 1, 2, 4, 8, 9, 13, 14, 17-20, 23-25, 28, 29

Черенкование, прививки и окулировки, другие методы размножения 1, 2, 5-7, 10-12, 15, 16, 22-25, 28, 29

Работа с водоемами 3-7, 30-31

Строительные работы и ремонт 2, 5, 7, 18, 19, 30, 31

Подготовка теплиц и парников 1, 3, 6, 11, 15, 25, 30

Уборка на участке 2, 5, 7, 13, 14, 18, 19, 28, 31

Корчевание, расчистка запущенных территорий 21

Сбор урожая 7-9, 17, 19, 23, 29

Сбор семян 3, 21, 22, 27

Сбор лекарственных трав 21-24

Заготовки на зиму 17, 23, 27-31

Закладка на хранение 8, 9, 17, 18, 21-23

Неблагоприятные дни для сбора урожая 3, 5-7, 15, 16, 24, 25

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