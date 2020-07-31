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Что посеять в конце лета, чтобы успеть собрать урожай: посевной календарь на август

Автор: Светлана Мащенко

Для садоводов и огородников назвали хорошие и плохие дни для работы на земле

Посевной календарь на август 2020 подскажет любителям выращивать на своем приусадебном участке овощи, фрукты, ягоды и зелень, в какие дни лучше не заниматься садом и огородом, а какие - станут благоприятными для того или иного вида растений.

Причем специалисты говорят, если следовать фазам Луны, которая влияет на богатство нашего урожая, даже в августе можно сеять и садить некоторые культуры, пишет radiotrek.

Тем более, что климат в Украине меняется и осенью еще долго сохраняется почти летнее тепло. Кроме того, грядками можно заниматься и в условиях теплицы. А некоторые многолетние садовые культуры дадут урожай уже на следующий год.

Благоприятные дни для посева (посадки) растений в августе 2020

Корнеплоды

  • Картофель, батат, топинамбур 10-12, 15, 16
  • Морковь, пастернак 1, 2, 28, 29
  • Свекла 1, 2, 28, 29
  • Редис, редька, репа 8-12, 15, 16

Луковые

  • Лук на зелень, шнитт-лук (с тонкими стеблями) 1, 20-29

Овощи к столу и хранение

  • Помидоры, физалис 1, 23-29
  • Сладкий, острый и декоративный перец 1, 22-27
  • Огурцы 23-27
  • Ранняя, пекинская, кале, листовая капуста 1, 22-25, 28, 29
  • Кабачки, патиссоны, тыква 1, 22-29
  • Стручковые 13, 14, 23-28
  • Кукуруза 1, 22-29
  • Мицелий (грибы) 20, 23-25

Зелень и травы

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  • Листовые и качанные салаты 5-7, 20-27
  • Руккола, кресс и другие острые салаты 5-9
  • Листовая горчица 5-7
  • Шпинат, щавель 5-7, 23-27
  • Мангольд (листовая свекла) 5-7
  • Петрушка, кориандр и укроп 1, 5-7, 20-29
  • Пряные травы (базилик, майоран, розмарин, тимьян и др.) 5-7, 20-29
  • Лекарственные травы 10-12, 15, 16, 22

Ягодно-фруктовый сад

  • Земляника и клубника 1, 13, 14, 22-25, 27-29
  • Малина, смородина, крыжовник 1, 2, 23-25, 28, 29
  • Калина, шиповник, боярышник, облепиха 7-9, 23-27
  • Виноград 5-7, 13, 14, 23-25

Декоративные растения

  • Газоны и почвопокровные 1, 2, 21-23, 26-29
  • Однолетники 1, 2, 20-23, 27-29
  • Луковичные и клубневые 1, 10-12, 15, 16
  • Травянистые многолетники 10-12, 15, 16, 22
  • Хвойные 17, 18
  • Живые изгороди 17, 18
  • Кустарники и деревья 17, 18, 20-23
  • Лианы 1, 2, 13, 14, 20-23, 25-29

Неблагоприятные дни для посева, посадки и пересадки любых растений 3, 4, 18, 19, 30, 31

Другие садово-огородные работы

  • Прополка, борьба с сорняками 1, 3-5, 19
  • Обработка почвы 2-4, 24, 26
  • Проращивания семян 1, 2, 5-7, 10-13, 15, 16, 22-25, 28, 29
  • Пикирование рассады 10-12
  • Поливы 1-3, 5-7, 10-12, 15, 16, 22-25, 28, 29
  • Подкормки 1, 2, 5-7, 10-12, 15, 16, 24, 25, 28, 29
  • Закладка компоста, зеленых удобрений 18
  • Прищипка и пасынкование 7-9, 17-19, 25
  • Обрезка и формирование 7-9, 17, 18, 25, 26, 28
  • Борьба с вредителями и болезнями 1, 2, 4, 8, 9, 13, 14, 17-20, 23-25, 28, 29
  • Черенкование, прививки и окулировки, другие методы размножения 1, 2, 5-7, 10-12, 15, 16, 22-25, 28, 29
  • Работа с водоемами 3-7, 30-31
  • Строительные работы и ремонт 2, 5, 7, 18, 19, 30, 31
  • Подготовка теплиц и парников 1, 3, 6, 11, 15, 25, 30
  • Уборка на участке 2, 5, 7, 13, 14, 18, 19, 28, 31
  • Корчевание, расчистка запущенных территорий 21
  • Сбор урожая 7-9, 17, 19, 23, 29
  • Сбор семян 3, 21, 22, 27
  • Сбор лекарственных трав 21-24
  • Заготовки на зиму 17, 23, 27-31
  • Закладка на хранение 8, 9, 17, 18, 21-23

Неблагоприятные дни для сбора урожая 3, 5-7, 15, 16, 24, 25

Ранее медики развенчали популярные мифы про свежие и замороженные овощи и фрукты.

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