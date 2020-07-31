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Що посіяти в кінці літа, щоб встигнути зібрати врожай: посівний календар на серпень

Автор: Світлана Мащенко

Для садівників і городників назвали хороші і погані дні для роботи на землі

Посівний календар на серпень 2020 підкаже любителям вирощувати на своїй присадибній ділянці овочі, фрукти, ягоди та зелень, в які дні краще не займатися садом і городом, а які стануть сприятливими для того чи іншого виду рослин.

Причому фахівці кажуть, якщо слідувати фазам Місяця, яка впливає на багатство нашого врожаю, навіть в серпні можна сіяти і садити деякі культури, пише radiotrek.

Тим більше, що клімат в Україні змінюється і восени ще довго зберігається майже літнє тепло. Крім того, грядками можна займатися і в умовах теплиці. А деякі багаторічні садові культури дадуть урожай вже на наступний рік.

Сприятливі дні для посіву (посадки) рослин у серпні 2020

Коренеплоди

  • Картопля, батат, топінамбур 10-12, 15, 16
  • Морква, пастернак 1, 2, 28, 29
  • Буряк 1, 2, 28, 29
  • Редис, редька, ріпа 8-12, 15, 16

Цибульні

  • Цибуля на зелень, шніт-цибуля (з тонкими стеблами) 1, 20-29

Овочі до столу і зберігання

  • Помідори, фізаліс 1, 23-29
  • Солодкий, гострий і декоративний перець 1, 22-27
  • Огірки 23-27
  • Рання, пекінська, кале, листова капуста 1, 22-25, 28, 29
  • Кабачки, патисони, гарбуз 1, 22-29
  • Стручкові 13, 14, 23-28
  • Кукурудза 1, 22-29
  • Міцелій (гриби) 20, 23-25

Зелень і трави

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  • Листові і качанні салати 5-7, 20-27
  • Рукола, крес та інші гострі салати 5-9
  • Листова гірчиця 5-7
  • Шпинат, щавель 5-7, 23-27
  • Мангольд (листовий буряк) 5-7
  • Петрушка, коріандр і кріп 1, 5-7, 20-29
  • Пряні трави (базилік, майоран, розмарин, чебрець та ін.) 5-7, 20-29
  • Лікарські трави 10-12, 15, 16, 22

Ягідно-фруктовий сад

  • Суниця і полуниця 1, 13, 14, 22-25, 27-29
  • Малина, смородина, аґрус 1, 2, 23-25, 28, 29
  • Калина, шипшина, глід, обліпиха 7-9, 23-27
  • Виноград 5-7, 13, 14, 23-25

Декоративні рослини

  • Газони і ґрунтопокривні 1, 2, 21-23, 26-29
  • Однорічники 1, 2, 20-23, 27-29
  • Цибулинні і бульбові 1, 10-12, 15, 16
  • Трав'янисті багаторічники 10-12, 15, 16, 22
  • Хвойні 17, 18
  • Живоплоти 17, 18
  • Чагарники і дерева 17, 18, 20-23
  • Ліани 1, 2, 13, 14, 20-23, 25-29

Несприятливі дні для посіву, посадки і пересадки будь-яких рослин 3, 4, 18, 19, 30, 31

Інші садово-городні роботи

  • Прополка, боротьба з бур'янами 1, 3-5, 19
  • Обробка грунту 2-4, 24, 26
  • Пророщування насіння 1, 2, 5-7, 10-13, 15, 16, 22-25, 28, 29
  • Пікірування розсади 10-12
  • Поливи 1-3, 5-7, 10-12, 15, 16, 22-25, 28, 29
  • Підживлення 1, 2, 5-7, 10-12, 15, 16, 24, 25, 28, 29
  • Закладання компосту, зелених добрив 18
  • Прищіпка і пасинкування 7-9, 17-19, 25
  • Обрізка і формування 7-9, 17, 18, 25, 26, 28
  • Боротьба з шкідниками і хворобами 1, 2, 4, 8, 9, 13, 14, 17-20, 23-25, 28, 29
  • Живцювання, щеплення і окулірування, інші методи розмноження 1, 2, 5-7, 10-12, 15, 16, 22-25, 28, 29
  • Робота з водоймами 3-7, 30-31
  • Будівельні роботи та ремонт 2, 5, 7, 18, 19, 30, 31
  • Підготовка теплиць і парників 1, 3, 6, 11, 15, 25, 30
  • Прибирання на ділянці 2, 5, 7, 13, 14, 18, 19, 28, 31
  • Корчування, розчищення запущених територій 21
  • Збір врожаю 7-9, 17, 19, 23, 29
  • Збір насіння 3, 21, 22, 27
  • Збір лікарських трав 21-24
  • Заготовки на зиму 17, 23, 27-31
  • Закладка на зберігання 8, 9, 17, 18, 21-23

Несприятливі дні для збору врожаю 3, 5-7, 15, 16, 24, 25

Раніше медики розвінчали популярні міфи про свіжі та заморожені овочі і фрукти.

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