Що посіяти в кінці літа, щоб встигнути зібрати врожай: посівний календар на серпень

Посівний календар на серпень 2020 підкаже любителям вирощувати на своїй присадибній ділянці овочі, фрукти, ягоди та зелень, в які дні краще не займатися садом і городом, а які стануть сприятливими для того чи іншого виду рослин.

Причому фахівці кажуть, якщо слідувати фазам Місяця, яка впливає на багатство нашого врожаю, навіть в серпні можна сіяти і садити деякі культури, пише radiotrek.

Тим більше, що клімат в Україні змінюється і восени ще довго зберігається майже літнє тепло. Крім того, грядками можна займатися і в умовах теплиці. А деякі багаторічні садові культури дадуть урожай вже на наступний рік.

Сприятливі дні для посіву (посадки) рослин у серпні 2020

Коренеплоди

Картопля, батат, топінамбур 10-12, 15, 16

Морква, пастернак 1, 2, 28, 29

Буряк 1, 2, 28, 29

Редис, редька, ріпа 8-12, 15, 16

Цибульні

Цибуля на зелень, шніт-цибуля (з тонкими стеблами) 1, 20-29

Овочі до столу і зберігання

Помідори, фізаліс 1, 23-29

Солодкий, гострий і декоративний перець 1, 22-27

Огірки 23-27

Рання, пекінська, кале, листова капуста 1, 22-25, 28, 29

Кабачки, патисони, гарбуз 1, 22-29

Стручкові 13, 14, 23-28

Кукурудза 1, 22-29

Міцелій (гриби) 20, 23-25

Зелень і трави

Листові і качанні салати 5-7, 20-27

Рукола, крес та інші гострі салати 5-9

Листова гірчиця 5-7

Шпинат, щавель 5-7, 23-27

Мангольд (листовий буряк) 5-7

Петрушка, коріандр і кріп 1, 5-7, 20-29

Пряні трави (базилік, майоран, розмарин, чебрець та ін.) 5-7, 20-29

Лікарські трави 10-12, 15, 16, 22

Ягідно-фруктовий сад

Суниця і полуниця 1, 13, 14, 22-25, 27-29

Малина, смородина, аґрус 1, 2, 23-25, 28, 29

Калина, шипшина, глід, обліпиха 7-9, 23-27

Виноград 5-7, 13, 14, 23-25

Декоративні рослини

Газони і ґрунтопокривні 1, 2, 21-23, 26-29

Однорічники 1, 2, 20-23, 27-29

Цибулинні і бульбові 1, 10-12, 15, 16

Трав'янисті багаторічники 10-12, 15, 16, 22

Хвойні 17, 18

Живоплоти 17, 18

Чагарники і дерева 17, 18, 20-23

Ліани 1, 2, 13, 14, 20-23, 25-29

Несприятливі дні для посіву, посадки і пересадки будь-яких рослин 3, 4, 18, 19, 30, 31

Інші садово-городні роботи

Прополка, боротьба з бур'янами 1, 3-5, 19

Обробка грунту 2-4, 24, 26

Пророщування насіння 1, 2, 5-7, 10-13, 15, 16, 22-25, 28, 29

Пікірування розсади 10-12

Поливи 1-3, 5-7, 10-12, 15, 16, 22-25, 28, 29

Підживлення 1, 2, 5-7, 10-12, 15, 16, 24, 25, 28, 29

Закладання компосту, зелених добрив 18

Прищіпка і пасинкування 7-9, 17-19, 25

Обрізка і формування 7-9, 17, 18, 25, 26, 28

Боротьба з шкідниками і хворобами 1, 2, 4, 8, 9, 13, 14, 17-20, 23-25, 28, 29

Живцювання, щеплення і окулірування, інші методи розмноження 1, 2, 5-7, 10-12, 15, 16, 22-25, 28, 29

Робота з водоймами 3-7, 30-31

Будівельні роботи та ремонт 2, 5, 7, 18, 19, 30, 31

Підготовка теплиць і парників 1, 3, 6, 11, 15, 25, 30

Прибирання на ділянці 2, 5, 7, 13, 14, 18, 19, 28, 31

Корчування, розчищення запущених територій 21

Збір врожаю 7-9, 17, 19, 23, 29

Збір насіння 3, 21, 22, 27

Збір лікарських трав 21-24

Заготовки на зиму 17, 23, 27-31

Закладка на зберігання 8, 9, 17, 18, 21-23

Несприятливі дні для збору врожаю 3, 5-7, 15, 16, 24, 25

Раніше медики розвінчали популярні міфи про свіжі та заморожені овочі і фрукти.

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