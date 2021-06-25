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Певица МакSим в тяжелом состоянии: здоровье звезды ухудшается

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Пятница 25 июня 2021 19:15
Певица МакSим в тяжелом состоянии: здоровье звезды ухудшается Фото: певица МакЅим в тяжелом состоянии (instagram.com/maksimartist)
Автор: Тетяна Самарук

Российская певица МакЅим, которая уже несколько дней находится в искусственной коми та подключена к аппарату ИВЛ, в тяжелом состоянии.

Об этом пишут в Telegram-канале "Baza"

У звезды, которую госпитализировали с пневмонией, поражены легкие на более чем 75%.

"Ее перевели в условную группу "КТ-4". К этой группе относят всех больных коронавирусом с большой площадью поражения легких. У Максим - более 75%", - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщают, что исполнительница до сих пор в состоянии медикаментозной комы и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

Настоящее имя 38-летней певицы Марина Абросимова. Сейчас артиста находится под круглосуточным наблюдением.

Певица МакSим в тяжелом состоянии: здоровье звезды ухудшается

Фото: певица МакЅим в коме (instagram.com/maksimartist)

Ранее мы сообщали, что PR-менеджера артистки Яны Богушевской рассказала, что сейчас певицу не собираются отключать от аппарата ИВЛ, ведь врачи не наблюдают значительных улучшений.

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Макsим певец
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