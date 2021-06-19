Певица МакSим в коме: что известно

Певица МакSим в больнице после недавней госпитализации была введена в искусственную кому (медикаментозный сон) - в московской клинике российская артистка также подключена к аппарату ИВЛ.

38-летняя Марина Абросимова (настоящее имя певицы) попала в больницу несколько дней назад, и у нее диагностировали пневмонию и 40% поражения легких.

При этом есть подозрение, что недуг вызван коронавирусом, однако тесты показывают отрицательный результат. Причем трижды.

На ухудшение самочувствия и первые признаки простуды МакSим пожаловалась около недели назад, накануне выступления на концерте.

"Выступала я на сцене уже с температурой 39. 13 июня я снова сделала тест, результат которого был снова отрицательный. Но потом мое самочувствие стало ухудшаться, температура не падала, я снова вызвала врача и меня забрали в клинику", - написала певица три дня назад в своем Instagram.

Теперь выяснилось, что интенсивная терапия и неинвазивная вентиляция легких особых результатов не дали, состояние ее здоровья значительно ухудшилось, возникли проблемы с самостоятельным дыханием. Поэтому медики приняли решение о введении в искусственную кому, чтобы снизить нагрузку на внутренние органы, и предотвратить кислородное голодание.

В больнице рассказали, что в настоящее время проводится комплексное обследования организма.

По словам пиар-директора МакSим, певица находится "в руках очень хороших врачей, ситуация под контролем", поэтому паниковать не стоит.

Певица МакSим (фото: instagram.com/maksimartist)

Отмечается, что ситуацию осложняет ряд проблем со здоровьем артистки, так как ее организм ослаблен после длительного восстановления из-за автомобильной аварии, в которую МакSим попала летом 2019 года. Тогда певица взяла длительную творческую паузу и прекратила выступать. Недавно снова начала выходить на сцену.