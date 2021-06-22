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Поселок под Ялтой "затопило" камнями и мусором (фото)

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Василівка, Вторник 22 июня 2021 22:43
Поселок под Ялтой "затопило" камнями и мусором (фото) Фото: под Ялтой поселок завалило мусором (Crimean Tatars)
Автор: Тетяна Самарук

В поселке Васильевка Ялтинского региона вода четвертый день подтапливает дома местных жителей, улицы завалило мусором и камнями.

Об этом в Facebook сообщает Crimean Tatars.

Так, бурный поток воды продолжает затапливать дома местных жителей. Он нанес мусор и камни.

В частности на улице Джафера Сейдаметова, здание почти полностью затопило. Некоторые семьи оказались на дворе: они потеряли жилье, имущество и документы.

Как рассказал местный житель Мустафа Шуги, сейчас река протекает через его двор. Раньше ее русло было совсем в другом месте.

Местные жалуются, потому что скопившийся мусор "приплыл" в их дворы с водой. Известно, что высота завалов достигает примерно 3 метра. В некоторых местных поток воды снес стену, также перестала работать техника. Всего пострадало 10 домов.

Поселок под Ялтой &quot;затопило&quot; камнями и мусором (фото)Поселок под Ялтой &quot;затопило&quot; камнями и мусором (фото)Фото: поселок под Ялтой засыпало камнями (facebook.com/borys.babin)

Что происходит сейчас?

Ситуация в поселке остается очень сложной. Люди продолжают убирать и чистить свое жилье. Для ликвидации последствий непогоды используют специальную технику.

В комментариях пользователи поддерживают горожан, и пишут, что им сейчас не легко.

  • Какой ужас!
  • Держитесь
  • Невероятно, сил Вам и терпения
  • Ужасно, пережить такое. Страшно, главное, что все живы. Теперь потихоньку все восстановиться. Здоровья всем.

Ранее мы сообщали, что оккупанты оценили ущерб от наводнения в Крыму.

Также из-за наводнения в Ялте число пострадавших возросло в два раза.

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