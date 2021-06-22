Оккупанты оценили ущерб от наводнения в Крыму
Оккупационные власти оценили ущерб от наводнения в Крыму в 5,5 млрд рублей (около 2,1 млрд гривен). В Ялте от разгула стихии пострадали более 100 улиц, Керчи - почти 30.
Об этом сообщил представитель "правительства" Крыма Евгений Кабанов, передает РИА Новости.
Отмечается, что в Ялте пострадали 109 улиц, протяженность около 130 километров. На их восстановление потребуется потратить приблизительно 4,2 млрд рублей (1,6 млрд гривен).
В Керчи пострадали 28 улиц (17 километров). Ориентировочная стоимость восстановительных работ - 760 млн рублей (285 млн гривен).
Ремонту также подлежат дороги регионального значения. На их восстановление планируется выделить около 400 млн рублей (150 млн гривен).
Напомним, в оккупированном Крыму уже несколько дней шли сильные дожди. В Ялте в результате наводнения пострадали 18 человек. Известно об одном погибшем человеке и еще об одном пропавшем без вести.