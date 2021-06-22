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Селище під Ялтою "затопило" камінням і сміттям (фото)

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Василівка, Вівторок 22 червня 2021 22:43
Селище під Ялтою "затопило" камінням і сміттям (фото) Фото: під Ялтою селище завалило сміттям (Crimean Tatars)
Автор: Тетяна Самарук

У селищі Василівка Ялтинського регіону вода четвертий день підтоплює будинки місцевих жителів, вулиці завалило сміттям і камінням.

Про це у Facebook повідомляє Crimean Tatars.

Так, бурхливий потік води продовжує затоплювати будинки місцевих жителів. Він наніс сміття і каміння.

Зокрема на вулиці Джафера Сейдаметова, будівлю майже повністю затопило. Деякі родини опинились на дворі: вони втратили житло, майно і документи.

Як розповів місцевий житель Мустафа Шуги, зараз річка протікає через його двір. Раніше її русло було зовсім в іншому місці.

Місцеві скаржаться, тому що сміття, яке скупчилось, "приплило" в їхні двори з водою. Відомо, що висота завалів сягає приблизно 3 метри. В деяких місцевих потік води зніс стіну, також перестала працювати техніка. Загалом постраждало 10 будинків.

Селище під Ялтою &quot;затопило&quot; камінням і сміттям (фото)Селище під Ялтою &quot;затопило&quot; камінням і сміттям (фото)Фото: селище під Ялтою засипало камінням (facebook.com/borys.babin)

Що відбувається зараз?

Ситуація у селищі залишається дуже складною. Люди продовжують прибирати та чистити своє житло. Для ліквідації наслідків негоди використовують спеціальну техніку.

У коментарях користувачі підтримують містян, та пишуть, що їм зараз не легко.

  • Який жах!
  • Тримайтеся
  • Неймовірно, сил Вам та терпіння
  • Жахливо, пережити таке. Страшно, головне що всі живі. Тепер потихеньку все відновитися. Здоров'я всім.

Раніше ми повідомляли, що окупанти оцінили збитки від повені в Криму.

Також через повені у Ялті кількість постраждалих зросла у двічі.

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