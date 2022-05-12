Посадите эти цветы рядом с помидорами и будете собирать урожай до самых заморозков

Помидоры отлично себя чувствуют при соседстве с некоторыми растениями. Томаты будут защищены от болезней и вредителей, и дадут хороший урожай.
Какие растения обладают такими свойствами - читайте ниже в нашем материале Styler.
Некоторые цветы будут привлекать насекомых для опыления, некоторые - отпугнут вредителей, а есть такие, корневые системы которых благоприятно действуют друг на друга.
Календула имеет специфический запах, который прогонит подальше от томатов червей, что вредят растению.
Бархатцы (чернобрывцы) будут отпугивать белокрылку, жуков, моль и почвенных нематод.
Резкий запах настурции отпугнет вредителей, таких как нематоды. Кроме того настурция эффективна против белокрылки, тли и некоторых жуков.
А вот васильки и астры привлекут насекомых, которые охотятся на вредителей.
Базилик отпугнет комаров, мух и привлечет полезных насекомых в сад.
Томаты также приносят пользу некоторым цветам. К примеру, они положительно влияют на кусты роз и защищают цветы от черной пятнистости и других грибков.
Ранее мы писали, зачем добавлять сахар в ящик с рассадой помидоров.
Также появился посевной календарь на май.