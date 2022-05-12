Посадіть ці квіти поруч з помідорами і будете збирати урожай до самих заморозків

Помідори відмінно себе почувають при сусідстві з деякими рослинами. Томати будуть захищені від хвороб і шкідників, і дадуть хороший урожай.
Які рослини мають такі властивості - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.
Деякі квіти будуть привертати комах для запилення, деякі - відлякають шкідників, а є такі, кореневі системи яких сприятливо діють один на одного.
Календула має специфічний запах, який прожене подалі від томатів черв'яків, що шкодять рослині.
Чорнобривці будуть відлякувати білокрилку, жуків, моль і ґрунтових нематод.
Різкий запах настурції відлякає шкідників, таких як нематоди. Крім того настурція ефективна проти білокрилки, попелиці і деяких жуків.
А ось волошки і айстри привернуть комах, які полюють на шкідників.
Базилік відлякає комарів, мух і привабитькорисних комах в сад.
Томати також приносять користь деяким квітам. Наприклад, вони позитивно впливають на кущі троянд і захищають квіти від чорної плямистості та інших грибків.
Раніше ми писали, навіщо додавати цукор в ящик з розсадою помідорів.
Також з'явився посівний календар на травень.